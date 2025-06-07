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США повернули помилково депортованого з Сальвадору для пред'явлення обвинувачень

Кілмара Абрего Гарсію звинувачують в участі в змові для перевезення нелегальних мігрантів з Техасу до інших частин країни протягом кількох років.

США повернули помилково депортованого з Сальвадору для пред'явлення обвинувачень
Фото: EPA/UPG

Кілмара Абрего Гарсію, 29-річного жителя Сальвадору, якого помилково депортували зі США у березні, повернули у Штати для судового переслідування за двома федеральними кримінальними обвинуваченнями, повідомляє BBC.

Його звинувачують у участі в змові з метою перевезення нелегальних мігрантів з Техасу до інших частин країни протягом кількох років.

Сальвадор погодився звільнити Гарсію після того, як США надали йому ордер на арешт, заявила в п'ятницю генеральний прокурор Пем Бонді. Його адвокат назвав ці звинувачення “абсурдними”.

Білий дім з квітня чинив опір постанові Верховного суду США про “сприяння” його поверненню після того, як його було відправлено до в'язниці в Сальвадорі разом з більше ніж 250 іншими депортованими.

У двопунктовому обвинувальному акті великого журі, поданому до суду Теннессі минулого, Абрего Гарсії пред'явили звинувачення за одним пунктом змови з метою перевезення іноземців та другим пунктом обвинувачення у незаконному перевезенні нелегальних іноземців.

Бонді заявив, що велике журі присяжних визнало, що Абрего Гарсія відіграв “значну роль” у мережі контрабанди іноземців, перевозячи тисячі нелегальних іммігрантів до США. У звинуваченнях, висунутих ще у 2016 році, стверджується, що він понад 100 разів перевозив осіб без документів між Техасом і Мерілендом та іншими штатами. В обвинувальному акті також стверджується, що він перевозив членів MS-13, яку США визнали іноземною терористичною організацією.

Адміністрація Трампа раніше стверджувала, що Абрего Гарсія був членом транснаціонального сальвадорського угруповання, що він заперечував.

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Бонді також звинуватив Абрего Гарсію у контрабанді зброї та наркотиків до США для цього угруповання, хоча йому не було висунуто жодних пов'язаних з цим злочинів.

Він з'явився до суду на перше слухання у п'ятницю в Нешвіллі, штат Теннессі. Слухання щодо пред'явлення обвинувачення заплановано на 13 червня, де суддя магістрату США Барбара Холмс визначить, чи є підстави для його утримання під вартою до суду.

Наразі Абрего Гарсія залишається під вартою федеральних органів влади. Його адвокати раніше стверджували, що його ніколи не було засуджено за жодні кримінальні злочини, зокрема за членство в бандах, ні в США, ні в Сальвадорі.
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