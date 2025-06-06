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Норвегія розкритикувала санкції США проти суддів Міжнародного кримінального суду

«Важливо, щоб МКС мав можливість виконувати свій мандат відповідно до Римського статуту», — вважає глава норвезького МЗС.

Норвегія розкритикувала санкції США проти суддів Міжнародного кримінального суду
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив про підтримку Міжнародного кримінального суду після запровадження США санкцій проти чотирьох суддів МКС, передає «Європейська правда» з посиланням на NTB.

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«Рішуче засуджую санкції США проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду», — наголосив Ейде.

За його словами, МКС відіграє ключову роль у боротьбі з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини.

«Важливо, щоб МКС мав можливість виконувати свій мандат відповідно до Римського статуту», — додав глава норвезького МЗС.

  • Білий дім оголосив про персональні санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі, яких звинувачують у "незаконних та необґрунтованих діях проти Америки та її близького союзника Ізраїлю".
  • У лютому прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт Путіна, став першим, хто потрапив під санкції президента США Дональда Трампа. 
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