Норвегія розкритикувала санкції США проти суддів Міжнародного кримінального суду

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив про підтримку Міжнародного кримінального суду після запровадження США санкцій проти чотирьох суддів МКС, передає «Європейська правда» з посиланням на NTB.
«Рішуче засуджую санкції США проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду», — наголосив Ейде.
За його словами, МКС відіграє ключову роль у боротьбі з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини.
«Важливо, щоб МКС мав можливість виконувати свій мандат відповідно до Римського статуту», — додав глава норвезького МЗС.
- Білий дім оголосив про персональні санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі, яких звинувачують у "незаконних та необґрунтованих діях проти Америки та її близького союзника Ізраїлю".
- У лютому прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт Путіна, став першим, хто потрапив під санкції президента США Дональда Трампа.