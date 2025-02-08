Reuters: Першим під санкції Трампа щодо МКС потрапив прокурор, який видав ордер на арешт Путіна

Санкції передбачають заморожування американських активів для тих осіб, які потраплять у список. Також їм та їхнів родичам заборонять відвідувати Сполучені Штати.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордер на арешт Путіна, став першим, хто потрапив під санкції президента США Дональда Трампа щодо МКС.

Про це повідомили видання Reuters два поінформовані джерела.

Зазначається, що ім'я Хана вказане у ще не оприлюденому додатку до виконавчого указу, який Трамп вже підписав. Санкції передбачають заморожування американських активів для тих осіб, які потраплять у список. Також їм та їхнім родичам заборонять відвідувати Сполучені Штати.

Міністр фінансів Скотт Бессент після консультації з держсекретарем Марко Рубіо повинен протягом 60 днів подати звіт із списком підсанкційних осіб.

Згідно з угодою між ООН і Вашингтоном, Хан повинен мати можливість регулярно їздити до Нью-Йорка, щоб інформувати Раду Безпеки ООН про справи, які вона передала до суду в Гаазі. Рада безпеки передала ситуацію в Лівії та суданському регіоні Дарфур на розгляд МКС.