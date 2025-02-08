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Reuters: Першим під санкції Трампа щодо МКС потрапив прокурор, який видав ордер на арешт Путіна

Санкції передбачають заморожування американських активів  для тих осіб, які потраплять у список. Також їм та їхнів родичам заборонять відвідувати Сполучені Штати.

Reuters: Першим під санкції Трампа щодо МКС потрапив прокурор, який видав ордер на арешт Путіна
Фото: EPA

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордер на арешт Путіна, став першим, хто потрапив під санкції президента США Дональда Трампа щодо МКС.

Про це повідомили видання Reuters два поінформовані джерела.

Зазначається, що ім'я Хана вказане у ще не оприлюденому додатку до виконавчого указу, який Трамп вже підписав. Санкції передбачають заморожування американських активів для тих осіб, які потраплять у список. Також їм та їхнім родичам заборонять відвідувати Сполучені Штати.

Міністр фінансів Скотт Бессент після консультації з держсекретарем Марко Рубіо повинен протягом 60 днів подати звіт із списком підсанкційних осіб.

Згідно з угодою між ООН і Вашингтоном, Хан повинен мати можливість регулярно їздити до Нью-Йорка, щоб інформувати Раду Безпеки ООН про справи, які вона передала до суду в Гаазі. Рада безпеки передала ситуацію в Лівії та суданському регіоні Дарфур на розгляд МКС.

  • Санкції Трампа збіглися із візитом до Вашингтона прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якого разом із його колишнім міністром оборони та лідером палестинського бойового угруповання ХАМАС розшукує МКС за війну в Газі. 
  • Трамп звинуватив суд у "нелегітимних та необґрунтованих діях щодо США та Ізраїлю" та "створенні небезпечного прецеденту шляхом ганебного аморального прирівнювання Ізраїлю до терористів ХАМАС". 
  • Раніше 79 держав опублікували заяву, у якій попередили, що санкції США можуть "підвищити ризик безкарності за найсерйозніші злочини та загрожувати підірвати міжнародне верховенство права". Натомість не підтримали заяву країни, лідери яких традиційно лояльно ставляться до Дональда Трампа - Італія та Угорщина. 
  • Міжнародний кримінальний суд розпочав свою роботу у 2002 році. У нього є міжнародна юрисдикція для переслідування геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів у державах-членах або якщо ситуацію під його юрисдикцію передала Рада Безпеки ООН.
  • Ні США, ні Ізраїль не є підписантами Римського статуту та не визнають юрисдикцію МКС на своїх громадян. 
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