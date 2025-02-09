​Сибіга обговорив із головою МЗС Саудівської Аравії можливості для співпраці

Серед іншого, вони говорили про програму Food from Ukraine для допомоги сирійському народу.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та очільник МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд провели телефонні переговори щодо подальшої співпраці.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

"Я обговорив з принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом двосторонні відносини, подальші контакти та можливості для співпраці. Ми обмінялися думками щодо регіонального та глобального розвитку", - написав Сибіга.

Він також зазначив, що поінформував колегу про програму Food from Ukraine для допомоги сирійському народу.