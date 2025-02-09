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​Сибіга обговорив із головою МЗС Саудівської Аравії можливості для співпраці

Серед іншого, вони говорили про програму Food from Ukraine для допомоги сирійському народу.

​Сибіга обговорив із головою МЗС Саудівської Аравії можливості для співпраці
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та очільник МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд провели телефонні переговори щодо подальшої співпраці.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х. 

"Я обговорив з принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом двосторонні відносини, подальші контакти та можливості для співпраці. Ми обмінялися думками щодо регіонального та глобального розвитку", - написав Сибіга.

Він також зазначив, що поінформував колегу про програму Food from Ukraine для допомоги сирійському народу.

  • У січні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Вони обговорили можливості двосторонньої та багатосторонньої міжнародної співпраці для "досягнення справедливого й тривалого миру". Зеленський, зокрема, запропонував Саудівській Аравії профінансувати постачання продовольства до Сирії.
  • Для Сирії, яка зараз оговтується після років диктатури Башара Асада, Україна самостійно передала сотні тонн зерна. 
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