​Сибіга обговорив із головою МЗС Саудівської Аравії можливості для співпраці

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та очільник МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд провели телефонні переговори щодо подальшої співпраці.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.
"Я обговорив з принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом двосторонні відносини, подальші контакти та можливості для співпраці. Ми обмінялися думками щодо регіонального та глобального розвитку", - написав Сибіга.
Він також зазначив, що поінформував колегу про програму Food from Ukraine для допомоги сирійському народу.
- У січні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Вони обговорили можливості двосторонньої та багатосторонньої міжнародної співпраці для "досягнення справедливого й тривалого миру". Зеленський, зокрема, запропонував Саудівській Аравії профінансувати постачання продовольства до Сирії.
- Для Сирії, яка зараз оговтується після років диктатури Башара Асада, Україна самостійно передала сотні тонн зерна.