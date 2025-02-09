Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретної інформації, — Reuters

Президент США Дональд Трамп позбавив доступу до секретної інформації для ексдержсекретаря Ентоні Блінкена і радника з нацбезпеки в адміністрації Джо Байдена — Джейка Саллівана.

Про це пише Reuters з посиланням на анонімні джерела у Білому домі.

Окрім Саллівана та Блінкена, доступ до секретної інформації втратила ексзаступниця генпрокурора Ліза Монако, яка була залучена до координації реакції Мін’юсту на події під Капітолієм 6 січня 2021 року. Трамп також зняв допуски з генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс і окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, які вели справи проти Трампа.

В агенстві зазначають, хоча відкликання доступу може не мати негайного впливу, однак це ще одна ознака розколу у Вашингтоні. Колишні президенти США традиційно отримували брифінги від розвідки, щоб мати можливість консультувати чинних президентів щодо національної безпеки та зовнішньої політики. Байден у 2021 році також відкликав дозвіл для Трампа.