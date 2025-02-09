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Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретної інформації, — Reuters

Також доступ до секретної інформації може втратити й експрезидент США Джо Байден.

Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретної інформації, — Reuters
Ентоні Блінкен та Джейк Салліван
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп позбавив доступу до секретної інформації для ексдержсекретаря Ентоні Блінкена і радника з нацбезпеки в адміністрації Джо Байдена — Джейка Саллівана. 

Про це пише Reuters з посиланням на анонімні джерела у Білому домі.

Окрім Саллівана та Блінкена, доступ до секретної інформації втратила ексзаступниця генпрокурора Ліза Монако, яка була залучена до координації реакції Мін’юсту на події під Капітолієм 6 січня 2021 року. Трамп також зняв допуски з генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс і окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, які вели справи проти Трампа.

В агенстві зазначають, хоча відкликання доступу може не мати негайного впливу,  однак це ще одна ознака розколу у Вашингтоні. Колишні президенти США традиційно отримували брифінги від розвідки, щоб мати можливість консультувати чинних президентів щодо національної безпеки та зовнішньої політики. Байден у 2021 році також відкликав дозвіл для Трампа.

  • Напередодні Трапм також відкликав допуск свого попередника Джо Байдена до надсекретних державних даних та припинити щоденне інформування ексглави держави про діяльність розвідки. 
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