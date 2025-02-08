У Лівані вдалося вперше за понад 2 роки сформувати новий уряд

У Лівані вперше за понад 2 роки сформували новий уряд. Президент Джозеф Аун, якого обрали у січні, прийняв відставку колишнього тимчасового уряду та разом із новим прем'єр-міністром Навафом Саламом підписав указ про формування нового.

Про це пишуть Reuters та АР.

Це – перший повноцінний уряд країни з 2022 року. У новому Кабінеті міністрів рівномірно розподілили посади між християнами та мусульманами.

У своїй промові у президентському палаці новий прем’єр-міністр Наваф Салам сказав, що пріоритетами уряду, що складатиметься із 24 членів, будуть реформи, необхідні для виведення країни з тривалої економічної кризи.

Він також пообіцяв стежити за виконанням угоди про припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою", яку уклали у листопаді минулого року та продовжили до 18 лютого і забезпечити, щоб ізраїльські сили "відійшли з території Лівану до останнього дюйма". Він пообіцяв забезпечити відбудову територій, які постраждали під час війни.

Салам пообіцяв реформувати судову систему та зруйновану економіку Лівану і забезпечити стабільність у країні, яка десятиліттями стикалася з численними економічними, політичними кризами та кризами безпеки.

Хоча "Хезболла" не підтримала Салама на посаді прем’єр-міністра, вона все ж брала участь у переговорах з ним щодо місць мусульман-шиїтів в уряді відповідно до системи розподілу влади в Лівані. Це суперечило вимогам представника США Моргана Ортагуса, який сказав, що Вашингтон "встановив чіткі червоні лінії від Сполучених Штатів", за якими Хезболла не буде частиною уряду. Ця заява викликала негативну реакцію багатьох жителів Лівану, її розцінили як втручання у внутрішні справи Лівану.

Зрештою, союзнику Хезболли, партії "Амаль", яку очолює спікер парламенту Набіх Беррі, дозволили вибрати чотирьох членів нового парламенту, включаючи міністра фінансів Ясіна Джабера, і схвалити п’ятого. Це не дозволить "Хезболлі" та її союзникам мати "блокуючу третину" в уряді, де для ухвалення деяких рішень потрібні дві третини голосів.

Нова влада Лівану відходитиме від лідерів, близьких до "Хезболли", оскільки Бейрут сподівається продовжувати покращувати зв'язки з Саудівською Аравією та іншими країнами Перської затоки, які були стурбовані зростанням політичної та військової могутності "Хезболли" за останнє десятиліття.

Кабінету міністрів тепер доручили розробити план пріоритетів майбутнього уряду. Потім йому знадобиться вотум довіри від парламенту Лівану, щоб отримати повні повноваження.