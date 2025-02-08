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ISW: Кремль намагається приховати наслідки війни на економіку

Реальна інфляція в Росії значно вища, ніж офіційна статистика Кремля.

ISW: Кремль намагається приховати наслідки війни на економіку
Фото: EPA/UPG

Кремль намагається приховати ступінь негативного впливу на російську економіку війну Росії проти України за допомогою інформаційної кампанії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль продовжує проводити інформаційну кампанію, ймовірно, спрямовану як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію, яка має на меті приховати ступінь негативного впливу тривалої війни Росії проти України на економіку.

Зокрема, ппрем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін зустрівся 7 лютого з Володимиром Путіним, щоб обговорити стан російської економіки. Мішустін стверджував, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії зріс у 2024 році на 4,1% в основному через "інтенсивне" зростання російської обробної промисловості, ймовірно, маючи на увазі нарощування Росією своєї оборонно-промислової бази з початку її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За його словами, інфляція в Росії досягла нібито 9,52% в 2024 році, а Путін стверджував, що станом на 3 лютого 2025 року інфляція вже становила 9,9%.

Однак реальна інфляція в Росії значно вища, ніж офіційна статистика, яку Кремль готовий оприлюднювати. Деякі дослідження вказують на те, що рівень інфляції в Росії наближається до 20%.

Мішустін зазначив, що економічне зростання Росії може бути менш значним у 2025 році, оскільки дуже важливо зупинити інфляцію і забезпечити довгострокове економічне зростання, ймовірно, це сигнал для підготовки російського населення до економічних труднощів у 2025 році. Мішустін і Путін також намагалися представити російську економіку як стабільну перед лицем міжнародного економічного тиску.

Водночас, у Кремлі не згадали про те, що російський Центробанк підвищив процентну ставку до 21% в жовтні 2024 року, або про те, що Росія протягом останніх трьох років використовувала кошти з Фонду національного добробуту для фінансування своїх військових зусиль. 

Ліквідна частина Фонду національного добробуту Росії може вичерпатися до осені 2025 року.

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