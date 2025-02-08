Великобританія виділяє £25 млн на соціальне відновлення в Україні

Пріоритетом є забезпечення покращення доступу до якісних соціальних послуг для щонайменше 10 000 сімей з дітьми в 10 областях.

Великобританія виділяє 25 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 31 млн доларів) у межах раніше оголошеного пакета допомоги на програму SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation). Це – програма підтримки інклюзивного та сталого соціального відновлення в Україні.

Як йдеться у повідомленні пресслужби уряду Великобританії, країна співпрацюватиме з ЮНІСЕФ в Україні та Світовим банком, Мінсоцполітики, Євросоюзом та ключовими партнерами в соціальному секторі.

Пріоритетом програми є забезпечення покращення доступу до якісних соціальних послуг у громаді та сім’ї для щонайменше 10 000 сімей з дітьми в 10 областях.

У співпраці з Міністерством соціальної політики нададуть невеликі гранти та розширять спроможність 100 представників громадянського суспільства та місцевої громади, щоб вони могли надавати соціальні послуги, водночас будуючи місцевий ринок доступних постачальників послуг.

Також створять Офіс соціального відновлення при Міністерстві соціальної політики для стимулювання реформ, покращення координації у секторі та посилення співпраці з міжнародними фінансовими установами та партнерами з розвитку.

Започаткують ряд міжгалузевих ініціатив, які підтримують пріоритети соціального відновлення та інклюзії в Україні. Проекти працюватимуть у сферах охорони здоров’я, економіці та соціальному секторі, впроваджуючи нові моделі підтримки та послуг для найбільш уразливих груп населення та груп населення, які постраждали від війни.