Кобахідзе сподівається, що за Трампа Грузія та США відновлять стратегічне партнерство

Прем’єр заявив, що рішення Білого дому призупинити діяльність USAID “вселяє у нас великий оптимізм щодо того, що ми можемо поновити партнерство зі Сполученими Штатами”.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оптимістичний щодо того, що стратегічне партнерство Вашингтону і Тбілісі, призупинене за режиму президента Джо Байдена, може бути відновлено за нового очільника Білого дому Дональда Трампа.

Про це Кобахідзе заявив в інтерв'ю Euronews.

За словами Кобахідзе, закон про прозорість, який зазнав різкої критики з боку посольства США при адміністрації демократа, “просто включає подання щорічних фінансових декларацій недержавних організацій до Міністерства юстиції Грузії”.

Прем’єр заявив, що рішення Білого дому призупинити діяльність USAID “вселяє у нас великий оптимізм щодо того, що ми можемо поновити партнерство зі Сполученими Штатами”.

“Ми заявили, заявили дуже чітко, що Грузія готова відновити стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами”, ‒ додав він.

Кобахідзе також сказав, що хотів би відновити функцію Грузії як сполучної ланки між Європою та Азією.