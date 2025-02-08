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Кобахідзе сподівається, що за Трампа Грузія та США відновлять стратегічне партнерство

Прем’єр заявив, що рішення Білого дому призупинити діяльність USAID “вселяє у нас великий оптимізм щодо того, що ми можемо поновити партнерство зі Сполученими Штатами”.

Кобахідзе сподівається, що за Трампа Грузія та США відновлять стратегічне партнерство
Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оптимістичний щодо того, що стратегічне партнерство Вашингтону і Тбілісі, призупинене за режиму президента Джо Байдена, може бути відновлено за нового очільника Білого дому Дональда Трампа.

Про це Кобахідзе заявив в інтерв'ю Euronews

За словами Кобахідзе, закон про прозорість, який зазнав різкої критики з боку посольства США при адміністрації демократа, “просто включає подання щорічних фінансових декларацій недержавних організацій до Міністерства юстиції Грузії”.

Прем’єр заявив, що рішення Білого дому призупинити діяльність USAID “вселяє у нас великий оптимізм щодо того, що ми можемо поновити партнерство зі Сполученими Штатами”.

“Ми заявили, заявили дуже чітко, що Грузія готова відновити стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами”, ‒ додав він.

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Кобахідзе також сказав, що хотів би відновити функцію Грузії як сполучної ланки між Європою та Азією.

  • Кобахідзе, після того як південнокавказька країна призупинила переговори про вступ до ЄС, вважає досяжним членство Грузії у блоці до 2030 року є досяжним.
  • Торік у листопаді керівна партія “Грузинська мрія” повторно призначила Кобахідзе прем’єр-міністром, спірна перемога на жовтневих парламентських виборах викликала масові демонстрації та призвела до бойкоту опозицією парламенту.
  • Опозиційні сили, включно з колишньою президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, назвали результати голосування “тотальною фальсифікацією”. У листопаді Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив голосування та закликав до проведення нових виборів під міжнародним наглядом.
  • Кобахідзе також заявив Euronews, що у Грузії “немає місця для відновлення дипломатичних відносин з Росією через окупацію наших двох історичних регіонів”. Москва визнала сепаратистські регіони Південну Осетію та Абхазію незалежними державами в 2008 році після того, як російські війська відбили спробу Грузії повернути Південну Осетію в короткій війні. Дві сепаратистські території складають 20% території Грузії.
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