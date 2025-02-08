У Китаї стався зсув ґрунту, зникли безвісті близько 30 людей

У південно-західній провінції Китаю Сичуань стався зсув ґрунту. Зникли безвісті близько 30 людей.

Як пише АР, ґрунт засипав 10 будинків і змусив сотні жителів евакуюватися.

На місце події відправили сотні рятувальників. Двох людей витягли живими, а ще близько 200 переселили.

#CGTNOntheSite Two people were rescued, and 30 others remain missing after a landslide struck Yibin City in southwest China's Sichuan Province, on Saturday, according to local authorities. pic.twitter.com/rnfVgss19e — CGTN (@CGTNOfficial) February 8, 2025

Місцеві жителі розповіли, що геологи перевіряли цю територію наприкінці минулого року. Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян наказав провести розслідування та перевірку потенційних ризиків геологічної небезпеки у прилеглих районах. Він також заявив, що жителі, які перебувають під загрозою, повинні бути евакуйовані, щоб запобігти ще одній катастрофі.

Національна комісія розвитку та реформ виділила 50 мільйонів юанів (6,9 мільйона доларів) із бюджету на екстренне відновлення інфраструктури та об’єктів громадського обслуговування.