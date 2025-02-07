США запровадили санкції проти мережі, яка постачає іранську нафту до Китаю

Під санкції потраплять також судна "тіньового" флоту та керуючі компанії, які транспортують нафту.

Сполучені Штати запроваджують санкції проти міжнародної мережі, яка спрямовує доходи від продажу нафти іранським військовим.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Державний департамент США.

"Ця мережа призначена для сприяння поставкам мільйонів барелів нелегальної іранської нафти до Китаю для фінансування Генерального штабу збройних сил Ірану через його підставну компанію Sepehr Energy. Доходи від цих продажів підтримують терористичні та проксі групи", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, під санкції потраплять судна "тіньового" флоту та керуючі компанії, які транспортують іранську нафту.

Держдеп наголошує, що США використає всі інструменти, щоб притягнути режим до відповідальності за його "дестабілізуючу діяльність та гонитву за ядерною зброєю, яка загрожує цивілізованому світу".

Раніше президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який має посилити санкційний тиск на Іран. У тексті указу йдеться про те, що його метою є "здійснення максимального тиску на уряд Ірану, позбавлення Ірану всіх шляхів до отримання ядерної зброї та протидія зловмисному впливу Ірану".

Трамп також заявив, що проінструктував своїх радників знищити Іран, якщо Тегеран уб’є його.