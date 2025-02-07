Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ГоловнаСвіт

США запровадили санкції проти мережі, яка постачає іранську нафту до Китаю

Під санкції потраплять також судна "тіньового" флоту та керуючі компанії, які транспортують нафту.

США запровадили санкції проти мережі, яка постачає іранську нафту до Китаю

Сполучені Штати запроваджують санкції проти міжнародної мережі, яка спрямовує доходи від продажу нафти іранським військовим. 

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Державний департамент США.

"Ця мережа призначена для сприяння поставкам мільйонів барелів нелегальної іранської нафти до Китаю для фінансування Генерального штабу збройних сил Ірану через його підставну компанію Sepehr Energy. Доходи від цих продажів підтримують терористичні та проксі групи", - йдеться у повідомленні. 

Окрім того, під санкції потраплять судна "тіньового" флоту та керуючі компанії, які транспортують іранську нафту.

Держдеп наголошує, що США використає всі інструменти, щоб притягнути режим до відповідальності за його "дестабілізуючу діяльність та гонитву за ядерною зброєю, яка загрожує цивілізованому світу".

Раніше президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який має посилити санкційний тиск на Іран. У тексті указу йдеться про те, що його метою є "здійснення максимального тиску на уряд Ірану, позбавлення Ірану всіх шляхів до отримання ядерної зброї та протидія зловмисному впливу Ірану".

Трамп також заявив, що проінструктував своїх радників знищити Іран, якщо Тегеран уб’є його.

 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies