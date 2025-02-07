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Дональд Трамп оголосив, що створить управління віри Білого дому та групу для викорінення антихристиянських упереджень

Презтдент США пообіцяв захистити американських християн у школах та армії. 

Дональд Трамп оголосив, що створить управління віри Білого дому та групу для викорінення антихристиянських упереджень
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани створити оперативну групу та президентську комісію для захисту християн від релігійної дискримінації.

Про це він заявив, виступаючи на Національному молитовному сніданку у Вашингтоні, повідомляє The Hill.

«Поки я перебуваю в Білому домі, ми будемо захищати християн у наших школах, в нашій армії, в нашому уряді, на наших робочих місцях, у лікарнях і на наших площах, – сказав він. – І ми знову об’єднаємо нашу країну як єдину націю під Богом».

Дональд Трамп заявив, що створить президентську комісію зі свободи віросповідання, яка «невпинно працюватиме над захистом цього найважливішого права».

Також президент США оголосив, що підпише указ про призначення генерального прокурора Пем Бонді головою оперативної групи з «викорінення антихристиянських упереджень», яка повинна припинити «всі форми антихристиянських нападів і дискримінації в федеральному уряді». 

Дональд Трамп також сказав, що створить Управління Білого дому з питань віри (White House Faith Office) на чолі з преподобною Полою Уайт, яка кілька років була радником Трампа з питань релігії.

Нагадаємо, у перший день свого президентства Дональд Трамп скасував укази Байдена про запобігання дискримінації за ознакою гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації та боротьби з нею, просування рівності для ЛГБТ тощо. 

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