"Зробити Європу великою знову”: лідери ультраправих ЄС провели великий саміт у Мадриді

Віктор Орбан, Маттео Сальвіні, Марін Ле Пен та Герт Вілдерс привітали повернення Дональда Трампа до влади у США.

Лідери ультраправих партій у третьому за величиною виборчому блоці Європейського парламенту “Патріоти за Європу” (Patriots for Europe) привітали повернення Дональда Трампа до влади у США сьогодні на зустрічі в Мадриді під гаслом “Зробити Європу знову великою”.

Про це пише Reuters.

У заході взяли участь прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні, а також лідери Французького національного об’єднання (RN) Марін Ле Пен та нідерландської “Партії свободи” PVV Герт Вілдерс.

“Торнадо Трампа змінило світ всього за кілька тижнів... вчора ми були єретиками, сьогодні ми стали мейнстрімом”, ‒ сказав Орбан близько 2000 прихильникам, більшість з яких розмахували прапорами Іспанії.

Усі доповідачі виступали проти імміграції та закликали до нової “Реконкісти”, що є посиланням на середньовічне відвоювання християнськими королівствами частин Піренейського півострова, які контролювали мусульмани.

Інші теми включали часті мішені правих, як от “вокізм” ‒ термін, який зневажливо використовується для опису лівих політичних поглядів на питання раси, ґендера і сексуальності; неурядові організації з порятунку мігрантів; президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн та прем'єр-міністра Іспанії Педра Санчеса, чиї імена публіка зустріла гучними насмішками.

“Patriots for Europe” були сформовані після європейських виборів у травні 2024 року, група складається з 86 членів Європарламенту з 14 країн, які представляють 19 мільйонів голосів. Мадрид був обраний місцем проведення першого офіційного саміту, щоб президент “Patriots” Сантьяго Абаскаль, який очолює іспанську партію “Vox”, міг його прийняти.

Водночас попри проголошену “патріотами” мету об’єднати європейських націоналістів-консерваторів, деякі з найвпливовіших партій ЄС у цьому таборі, як от “Брати Італії” прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, “Альтернатива для Німеччини” та “Право і справедливість” у Польщі, відмовилися від участі у саміті.

Фото: EPA/UPG Ультраправі партії ЄС зібралися у Мадриді, 8 лютого 2024 року

Керівна Соціалістична партія Іспанії назвала зібрання “шабашом ультрас”, додавши: “Їм не вдасться зробити так, щоб їх чорно-білий світогляд переважав у цій країні”. Протягом останніх місяців “Vox” набарала перевагу у кількох опитуваннях у країні. За даними Центру соціологічних досліджень, найбільшу підтримку політсила має серед молодих чоловіків, військовослужбовців та правоохоронців.