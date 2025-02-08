Bloomberg: ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників

8 лютого бойовики ХАМАС звільнили трьох ізраїльських цивільних чоловіків, яких утримували у заручниках в Газі протягом останніх 16 місяців, натомість Ізраїль має звільнити 183 палестинських ув’язнених.

Про це пише Bloomberg.

Передача заручників відбулася в центральному місті Гази Дейр-ель-Балах, де озброєні бойовики ХАМАС в масках охороняли сцену, над якою висіли банери з висміюванням мети прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу перемогти ісламістське угрупування.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що Армія заручників передали Червоному Хресту. Серед звільнених ізраїльтян були 52-річний Елі Шарабі, 56-річний Охад Бен Амі та 34-річний Ор Леві. Вони були викрадені під час очолюваного ХАМАСом нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Шарабі та Бен-Амі були вивезені з кібуцу Беері поблизу кордону Ізраїлю з Сектором Газа — однієї з найбільш постраждалих колективних громад під час нападу, де було вбито понад 100 осіб. Леві викрали з музичного фестивалю Nova, де загинули понад 400 людей.

Дружина і дві дочки-підлітки Шарабі були вбиті під час нападу 7 жовтня 2023 року, а його брат Йоссі був викрадений і помер у полоні. Дружина Леві була вбита під час нападу; його син, якому зараз три роки, останні 16 місяців перебуває під опікою бабусі та дідуся. Мати Леві сказала в радіоінтерв'ю, що незрозуміло, чи знає він, що його дружина мертва.

Серед 183 палестинців, які мають бути звільнені в суботу, 18 відбувають довічне ув'язнення за смертоносні напади на Ізраїль, 54 відбувають довгострокові ув'язнення та 111 жителів Гази, затриманих після нападу 7 жовтня. Усі вони чоловіки віком від 20 до 61 року. Очікується, що семеро будуть депортовані, а решта повернуться до своїх домівок.

П'ятий обмін розпочався попри побоювання, що заклик президента США Дональда Трампа переселити 2 мільйони мешканців Гази може вплинути на хитке перемир'я. Хоча Ізраїль привітав його ідею, вона була рішуче відкинута палестинськими і багатьма світовими лідерами.