ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
У Харкові "шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу (оновлено)
У Харкові "шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу (оновлено)
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Ізраїль доручив армії розробити план "добровільного переміщення" палестинців

Ізраель Кац схвально відгукнувся про ініціативу Трампа вивезти палестинців зі Смуги Гази. 

Міністр оборони Ізраїль доручив армії розробити план "добровільного переміщення" палестинців
Ісраель Кац
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац підтримав ідею американського президента Дональда Трампа стосовно "виїзду" палестинців зі Смуги Гази, пише The Guardian з посиланням на Reuters та ізраїльські медіа. Міністр дав розпорядження армії підготувати план "добровільного виїзду" мешканців Гази. 

На запитання, хто ж має прийняти палестинців, Кац сказав, що це повинні бути країни, які виступали проти військових операцій Ізраїлю в Смузі. Зокрема, європейські.

"Такі країни, як Іспанія, Ірландія, Норвегія та інші, які висунули звинувачення та неправдиві претензії проти Ізраїлю щодо його дій у Газі, юридично зобов’язані дозволити будь-якому жителю Гази в’їзд на свою територію", – сказав він. 

За даними Channel 12, план Каца з "добровільного переміщення" палестинців включатиме як наземні, так і морські і повітряні шляхи. 

Кац вважає, що мешканці Гази "повинні мати можливість вільно поїхати і емігрувати, що є нормою по світу". 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies