Міністр оборони Ізраїль доручив армії розробити план "добровільного переміщення" палестинців

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац підтримав ідею американського президента Дональда Трампа стосовно "виїзду" палестинців зі Смуги Гази, пише The Guardian з посиланням на Reuters та ізраїльські медіа. Міністр дав розпорядження армії підготувати план "добровільного виїзду" мешканців Гази.

На запитання, хто ж має прийняти палестинців, Кац сказав, що це повинні бути країни, які виступали проти військових операцій Ізраїлю в Смузі. Зокрема, європейські.

"Такі країни, як Іспанія, Ірландія, Норвегія та інші, які висунули звинувачення та неправдиві претензії проти Ізраїлю щодо його дій у Газі, юридично зобов’язані дозволити будь-якому жителю Гази в’їзд на свою територію", – сказав він.

За даними Channel 12, план Каца з "добровільного переміщення" палестинців включатиме як наземні, так і морські і повітряні шляхи.

Кац вважає, що мешканці Гази "повинні мати можливість вільно поїхати і емігрувати, що є нормою по світу".