На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала

Понад 11 тисяч людей в останні дні евакуювалися з відомого грецького острова Санторіні, де наразі фіксується природний феномен у вигляді послідовних землетрусів.

Як пише BBC, у середу близько 9 години вечора за місцевим часом серія "постійних хитань" була перервана по-справжньому сильним поштовхом - його оцінили у 5,2 бала як такий, що може призвести до руйнувань інфраструктури.

Наразі повідомлень про будь-які пошкодження чи постраждалих не надходило. Місцева влада вдалася до запобіжних заходів, а уряд спрямував на острів рятувальників, ознайомлених з порядком дій під час землетрусів. Також в разі потреби допомогти впоратися з можливими наслідками готова берегова варта Греції та збройні сили.

Вчені пов'язують феномен з рухом тектонічних плит, межа між якими проходить близько до Санторіні та інших грецьких островів.