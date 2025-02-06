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На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала

Грецька туристична принада потерпає від "постійних хитань".

На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
Острів Санторіні, Греція
Фото: EPA/UPG

Понад 11 тисяч людей в останні дні евакуювалися з відомого грецького острова Санторіні, де наразі фіксується природний феномен у вигляді послідовних землетрусів.

Як пише BBC, у середу близько 9 години вечора за місцевим часом серія "постійних хитань" була перервана по-справжньому сильним поштовхом - його оцінили у 5,2 бала як такий, що може призвести до руйнувань інфраструктури. 

Наразі повідомлень про будь-які пошкодження чи постраждалих не надходило. Місцева влада вдалася до запобіжних заходів, а уряд спрямував на острів рятувальників, ознайомлених з порядком дій під час землетрусів. Також в разі потреби допомогти впоратися з можливими наслідками готова берегова варта Греції та збройні сили. 

Вчені пов'язують феномен з рухом тектонічних плит, межа між якими проходить близько до Санторіні та інших грецьких островів. 

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