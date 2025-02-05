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Нетаньягу подарував Трампу два пейджери на згадку про операцію проти “Хезболли”

Президент США зауважив, що “це була чудова операція”.

Нетаньягу подарував Трампу два пейджери на згадку про операцію проти “Хезболли”
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подарував президенту США Дональду Трампу золотий і звичайний пейджери на згадку про секретну операцію, яка знищила терористичне угруповання “Хезболла”, передає Times of Israel.

"Це була чудова операція", – відповів Трамп на подарунок.

Натомість Трамп подарував Нетаньягу їхню фотографію з візиту з присвятою “Бібі, великому лідеру”.

У вересні тисячі пейджерів, якими користувалися бойовики “Хезболли” в Лівані, раптово вибухнули, убивши та поранивши бойовиків. Через день також вибухнули сотні рацій.

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