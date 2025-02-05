Нетаньягу подарував Трампу два пейджери на згадку про операцію проти “Хезболли”

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подарував президенту США Дональду Трампу золотий і звичайний пейджери на згадку про секретну операцію, яка знищила терористичне угруповання “Хезболла”, передає Times of Israel.
"Це була чудова операція", – відповів Трамп на подарунок.
Натомість Трамп подарував Нетаньягу їхню фотографію з візиту з присвятою “Бібі, великому лідеру”.
У вересні тисячі пейджерів, якими користувалися бойовики “Хезболли” в Лівані, раптово вибухнули, убивши та поранивши бойовиків. Через день також вибухнули сотні рацій.