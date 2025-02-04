Єрмак і радник Трампа з нацбезпеки обговорили підготовку особистих контактів між Зеленським і президентом США

Також ішлося про ситуацію на фронті й перебіг мобілізації.

4 лютого керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом.

Як ідеться на сайті глави держави, це перша розмова після призначення Волца на посаду.

Єрмак розповів про ситуацію на полі бою та перебіг мобілізації в Україні, а також наголосив, що для нашої держави критично важливе продовження підтримки з боку міжнародних партнерів, передусім США.

Крім того, Єрмак і Волц обговорили необхідність організації особистих контактів між Зеленським і Трампом найближчим часом. Також сторони домовилися підтримувати постійний зв’язок для інформування про ситуацію на фронті, поточні події та виклики, які стоять перед Україною.