Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка

За інформацією співрозмовників редакції, його кандидатура вже пройшла погодження Офісом президента і очікує на розгляд уряду.

Заступником міністра оборони готуються призначити генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, який рік тому став Уповноваженим президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони.

Інформацію про майбутнє призначення lb.ua повідомили джерела. За даними співрозмовників редакції, кандидатуру Мойсюка уже підтвердили на рівні Офісу президента, тепер його має офіційно затвердити Кабінет міністрів.

“Пішло подання на КМУ (Кабінет міністрів України. – Ред.), – повідомило одне з джерел.

Водночас співрозмовник з міністерства оборони заперечив, що це призначення відбудеться замість Дмитра Кліменкова, який курував у міноборони напрямок закупівель і був звільнений минулого тижня.

Євген Мойсюк

Євген Мойсюк у минулому був заступником головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного. Цю посаду він займав з 2021 року до лютого 2024. Торік президент призначив його Уповноваженим з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій.

Раніше (з 2019 по 2021 роки) Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а перед цим обіймав посаду заступника командувача ДШВ.

За даними "Мілітарного", Мойсюк з 2014 року керував обороною Донецького аеропорту, а після знищення росіянами будівлі – виведенням військ з цього об'єкту.