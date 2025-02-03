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У січні російська армія втратила понад 48 тисяч солдатів

У першому місяці 2025 року на фронті відбулося 5087 бойових зіткнень. 

У січні російська армія втратила понад 48 тисяч солдатів
Втрати РФ, фото ілюстративне
Фото: скрин відео

У першому місяці 2025 року на фронті відбулося 5087 бойових зіткнень. За цей час російська армія втратила понад 48 тисяч солдатів.

Про це повідомили у Міноборони.

У січні армія РФ зазнала значних безповоротних і санітарних втрат особового складу – 48 240 військових. Умовно, це чисельність понад трьох мотострілецьких дивізій росармії. За весь період широкомасштабного вторгнення РФ більше було лише в грудні 2024 року – 48 670 військових. 

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Упродовж січня наші воїни уразили 230 ворожих танків. Зважаючи на те, що у танковому батальйоні 31 машина, ворог втратив знищеними та підбитими умовно майже 7 танкових батальйонів. 

Також наші воїни відмінусували 573 ворожі бойові броньовані машини. Умовно – це кількість ББМ майже трьох мотострілецьких дивізій. 

Крім того, минулого місяця українські воїни уразили 963 одиниці артилерійських засобів росармії. В одному артдивізіоні окупантів – 18 артустановок. Таким чином наші воїни у перший місяць року знищили 50 артдивізіонів.

Ворожа тактична авіація скинула на позиції наших захисників та прифронтові міста понад 2 400 керованих авіаційних бомб.

Фото: Генштаб

  • На початку січня 2025 року втрати Росії на війні в Україні перевищили 800 тисяч військових.
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