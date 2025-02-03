Сирський назвав напади на військовослужбовців ганебними і нагадав, що мобілізація є необхідною

Він сказав, що в ЗСУ роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував напади на військовослужбовців, і назвав ці випадки ганебними. Також нагадав, що під час війни мобілізація є необхідністю.

"За короткий проміжок часу в різних областях, на жаль, сталися три ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці", – написав він у телеграмі і нагадав, що на Полтавщині під час виконання військового обов’язку від рук убивці загинув військовослужбовець Збройних Сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області.

Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді – стабільний, поранення легкі.

"Насильство щодо військовослужбовців – неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання", – зазначив головнокомандувач.

Він нагадав, що Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ. Тому в умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації.

За його словами, в ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК.

"Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців. Вдячний всім, хто підтримує Збройні Сили України, і кожному, хто шанує українських воїнів", – наголосив Сирський.