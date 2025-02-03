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Унаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області загинула людина, ще 13 поранені

Серед потерпілих – двоє дітей. 

Унаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області загинула людина, ще 13 поранені
Фото: EPA/UPG

Російська армія учора вбила в Херсонській області одну людину, а ще 13 були поранені, зокрема двоє дітей.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Микільське, Шляхове, Садове, Антонівка, Придніпровське, Томина Балка, Зеленівка, Чайкине, Нововоронцовка, Архангельське, Велетенське, Іванівка, Кізомис, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Новодмитрівка, Ольгівка, Понятівка, Розлив, Саблуківка, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін. 

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні. 

  • Ворог щодня атакує Херсонську область різними типами озброєння. Зокрема, б'є FPV по людях і транспорту. 
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