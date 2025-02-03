У Миколаївській області росіяни пошкодили лінію електропередач

Вчора, 2 лютого, ворог пʼять разів атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду на Миколаївщині.

Як повідомили у ОВА, унаслідок однієї з атак у с. Парутине пошкоджено лінію електропередач, без електропостачання залишилося 49 абонентів. Пошкодження оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Також вчора, 2 лютого, о 8:52 ворог атакував дроном типу FPV акваторію Очаківської громади. Минулося без постраждалих.