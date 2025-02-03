Сирський: розпочався процес переходу на корпусну структуру армії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про початок переходу на корпусну структуру армії.
Про це він написав у фейсбуці, підсумовуючи діяльність ЗСУ за перший місяць 2025.
"Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури Збройних сил. Приступили до реалізаціі заходів з переходу на корпусну структуру", – йдеться у дописі.
Продовжується розвиток з’єднань та частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем за рахунок нарощення безпілотних систем у їх складі.
На землі насамперед насичують особовим складом і технікою ті підрозділи, які вже ведуть оборону на передньому краї. Водночас тривають заходи з переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин.
"Зробив акцент на потребі покращити роботу в напрямку рекрутингу та посилення психологічної стійкості воїнів. Заходи з адаптації новачків, які прибувають із навчальних центрів, мають проводитись ще до початку їх залучення до виконання бойових завдань. Адже від того як ми підготуємо та навчимо людей залежить стійкість війська", – зазначив Головком.
За його словами, у січні збільшилася кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Є відповідні плани і на наступний період.
"Ситуація складна, але ми гідно даємо відсіч. Продовжуємо результативно знищувати воєнні об’єкти противника з метою зменшення його ударного потенціалу. Нищимо ворога як на території України, так і в росії. Серед пріоритетів – зокрема й операція в Курській області та ураження воєнних об’єктів вглиб країни-агресора", – написав Сирський.
Основні зусилля зосереджуються насамперед на стійкому утриманні рубежів і недопущенні просування противника, посиленні підготовки військовослужбовців та нарощенні безпілотної складової.
"Лютий буде непростий для нашого війська, але і ворогові доведеться несолодко. Визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління. Противник не зменшує інтенсивність своїх атак, і саме на цьому тлі відбуватиметься виконання наших задач", – резюмував Головнокомандувач.
- У листопаді минулого року стало відомо, що у ЗСУ планують перейти на корпусну систему.
- Детальніше про це читайте у матеріалі LB.ua "Бригада чи дивізія? Корпус чи ОТУ?".
- Як пише Мілітарний, армійський корпус зазвичай складається з декількох бойових дивізій й/або бригад та формувань забезпечення. Україні в спадок від Радянського Союзу дісталось 6 армій та один армійський корпус, які в середині 90-х розформували в 7 армійських корпусів.
- У сухопутних військах України в 90-х роках корпуси були оперативно-тактичним об’єднанням, коли до їх бойового складу входили дивізії й бригади. Але пізніше корпуси перетворились на вищі тактичні з’єднання.
- Згодом армійські корпуси повністю розформували, а на базі частини з них були створені Оперативні командування. Останній 8-й армійський корпус було розформовано у 2015 році. Однак, залишався Корпус резерву.
- Після початку повномасштабного вторгнення росіян сформували 9-й та 10-й армійські корпуси. А Корпус резерву переформували в 11-й армійський корпус. Станом на осінь 2024 тривало формування четвертого за рахунком армійського корпусу.
- Окрім армійських корпусів в складі Сухопутних військ, були створені корпуси Десантно-штурмових військ (Корпус швидкого реагування) та Корпус морської піхоти. Також був сформований у складі Сил спеціальних операцій Корпус "Рейнджерів", який спеціалізується на розвідці, проведенні штурмових операцій та рейдів у тилу ворога.