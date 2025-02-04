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На Київщині лісник знайшов бойову частину “шахеда”

Небезпечну знахідку вилучили сапери для подальшого знищення.

На Київщині лісник знайшов бойову частину “шахеда”
Фото: ДСНС

На Київщині сапери знешкодили російський безпілотник.

Як зазначає ДСНС, на підозрілий предмет, схожий на частину дрона, натрапив лісник. Він повідомив про знахідку фахівцям.

Піротехніки ДСНС встановили, що це бойова частина БпЛА “герань-2” (іранський “шахед”). Небезпечний елемент вилучили та доправили для подальшого знищення у встановленому порядку.

Рятувальники нагадують: якщо ви виявили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього та негайно повідомте за номером 101.

Зазначимо, цієї ночі РФ запустила по території України 65 ударних дронів, ППО збила 37 із них. Ще 28 безпілотників локаційно втрачені.

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