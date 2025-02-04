На Донеччині внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 3 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Покровську. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 4 лютого.
Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади поранено людину.
Покровський район. У Покровську 1 людина загинула, пошкоджено 5 будинків.і 2 автівки; у Родинському пошкоджено 7 будинків.
Краматорський район. У Лиманській громаді поранено людину і пошкоджено 10 одиниць сільгосптехніки у Рубцях, пошкоджено будинок у Яровій. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, газогін, лінію електропередач і автівку; у Білокузьминівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.
Зазначимо, вночі РФ запустила по території України 65 ударних дронів, ППО збила 37 із них. Ще 28 безпілотників локаційно втрачені.