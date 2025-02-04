​Сили оборони ліквідували майже 1300 окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали:

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 842 930 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies