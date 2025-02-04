​Сили оборони ліквідували майже 1300 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони знищили 1270 російських окупантів, 18 ворожих танків, 24 бойові броньовані машини, 66 арлилерійських систем, 123 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 842 930 (+1270) осіб,
- танків ‒ 9938 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20709 (+24) од,
- артилерійських систем – 22655 (+66) од,
- РСЗВ – 1269 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1053 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24003 (+92),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35921 (+123) од,
- спеціальна техніка ‒ 3733 (+2).