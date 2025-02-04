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​Сили оборони ліквідували майже 1300 окупантів за добу

Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 842 930 солдатів.

​Сили оборони ліквідували майже 1300 окупантів за добу
війна з рф
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1270 російських окупантів, 18 ворожих танків, 24 бойові броньовані машини, 66 арлилерійських систем, 123 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 842 930 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 9938 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20709 (+24) од,
  • артилерійських систем – 22655 (+66) од,
  • РСЗВ – 1269 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1053 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24003 (+92),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35921 (+123) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3733 (+2).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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