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УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська

Це стосується вісх видів і родів військ. 

УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
Артилеристи 23 ОМБр ЗСУ працюють на Курахівському напрямку .
Фото: Оксана Чорна

За даними джерел УП у Генштабі, 11 січня головнокомандувач Збройних Сил видав наказ про переведення 50 000 військових з усіх родів і видів військ у Сухопутні війська – для поповнення бойових бригад. За словами цього співрозмовника, метою переміщення є початок ротацій. 

Джерело журналістів не пов'язує рішення запустити механізм ротацій з можливими перемовинами із Росією або "заморожуванням" лінії фронту. На його думку, українська армія могла би провести ротації і в умовах великої війни. 

"Нам потрібно це зробити, щоб запустити механізм ротацій. Того ресурсу, який зараз вчиться у навчальних центрах, вистачає лише на мінімальне поповнення підрозділів, а не на повноцінне забезпечення бойової компоненти. А завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, ми зможемо це зробити. Уже є затверджений план ротацій", – сказало джерело.

14 січня авіатехніки зі 114 бригади Повітряних сил опублікували публічне звернення щодо їх переведення у піхоту. Сержант розповів, що до його військової частини надійшов наказ перевести у піхотні підрозділи 218 людей – це майже всі авіаційні техніки бригади. Раніше так уже перевели 250 людей. Ця бригада оснащена винищувачами МіГ-29, і її військові беруть участь у відбитті повітряних атак ворога. Сержант заявив, що цей наказ перетворить бригаду тактичної авіації на небоєздатну, бо обслуговувати літаки не буде кому. 

  • У Генштабі запевнили, що "гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується".
  • Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що провів окрему розмову із тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолієм Кривоножком про скандал із переведенням військових ПС у піхоту. Він доручив "прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам".
  • 16 січня в Повітряних силах створили комісію для перевірки переведення військових у інші роди військ. 
  • Згодом Сирський заборонив переводити висококваліфікованих спеціалістів ПС, які обслуговують літаки, до інших підрозділів. 
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