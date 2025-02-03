Сухорукова очолюватиме департамент охорони здоров'я Міноборони ще протягом місяця

Керівниця департаменту охорони здоров’я міноборони Оксана Сухорукова виконуватиме свої обов’язки ще протягом місяця. За її словами, вона готувалася, що 31 січня стане її останнім днем на цій посаді, але в четвер її “ввічливо попросили затриматись на два тижні”.

Вона припускає, що це пов’язано з відсутністю нової кандидатури на посаду. Відповідно, і нової команди.

“Немає кому передати справи. І коли з’явиться – невідомо. Зійшлись на місяці. В п’ятницю я просила тих, хто працював зі мною цей рік, відкликати тимчасово свої заяви на звільнення, аби за цей місяць ми встигли доробити ті проекти, які можливо доробити за цей час. Звісно залишаться не всі”, – сказала вона.