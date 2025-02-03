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Сухорукова очолюватиме департамент охорони здоров'я Міноборони ще протягом місяця

Її останнім робочим днем мало бути 31 січня.

Сухорукова очолюватиме департамент охорони здоров'я Міноборони ще протягом місяця
Директорка департаменту охорони здоровʼя Міноборони України Оксана Сухорукова.
Фото: пресслужба МО

Керівниця департаменту охорони здоров’я міноборони Оксана Сухорукова виконуватиме свої обов’язки ще протягом місяця. За її словами, вона готувалася, що 31 січня стане її останнім днем на цій посаді, але в четвер її “ввічливо попросили затриматись на два тижні”. 

Вона припускає, що це пов’язано з відсутністю нової кандидатури на посаду. Відповідно, і нової команди.

“Немає кому передати справи. І коли з’явиться – невідомо. Зійшлись на місяці. В п’ятницю я просила тих, хто працював зі мною цей рік, відкликати тимчасово свої заяви на звільнення, аби за цей місяць ми встигли доробити ті проекти, які можливо доробити за цей час. Звісно залишаться не всі”, – сказала вона. 

  • 17 січня Сухорукова з колегами заявили про перешкоджання в роботі і звинуватили в цьому заступника міністра оборони Сергія Мельника, який прийшов на посаду в жовтні 2024. З того часу роботу департаменту нібито гальмували, а на команду тиснули. Згодом почалися розмови про іншого керівника. Більше про це – в матеріалі “Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини”.
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