Понад 1100 жінок уже завагітніли в межах держпрограми з лікування безпліддя – Ляшко

Фото зі сторінки Віктора Ляшка, з парою, яка завагітніла по програмі лікування безпліддя в межах програми медичних гарантій

Понад 1100 жінок уже завагітніли в межах послуги з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Вона запрацювала торік у межах програми медичних гарантій на державному рівні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Програма дозволяє зберегти анонімність, тож зазвичай у медіа не потрапляли жінки, які скористалися таким лікуванням.

У січні 2025 року така родина дала згоду на свою історію. У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі 16 січня народилися перші двійнята — хлопчик Матвій та дівчинка Юстина, чиї батьки скористалися цією езоплатною послугою.

29 січня, за словами міністра, їх виписали.

Їхні батьки — Ірина та Ігор — шкільні вчителі з Львівщини. Декілька років без успіху намагалися завагітніти. Були покази до лікування за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, але зупиняла висока вартість такої послуги.

У березні 2024 року пара дізналась про державну програму й звернулися до перинатального центру. Лікування було успішним: вже у червні Ірина завагітніла двійнею.

Послуга «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)» зараз надається у 20 медзакладах країни, які законтрактовані із НСЗУ на цей пакет: у Києві, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській областях. Здебільшого це приватні медцентри.

Пацієнти можуть безоплатно отримати послуги з лікування безпліддя в будь-якому законтрактованому закладі, незалежно від місця реєстрації та проживання.

Зараз тариф, який покриває держава на таке лікування, – майже 85 тисяч гривень. Програму продовжують і в 2025 році. На неї передбачено понад 380 мільйонів гривень.

Що необхідно для того, щоб скористатися послугою?

електронне направлення від медичного закладу, де створено спеціальний мультидисциплінарний консиліум, який скеровує повнолітніх на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій за Програмою медичних гарантій;

встановлений діагноз «Жіноче безпліддя», «Чоловіче безпліддя»;

звернення для лікування безпліддя в той медичний заклад, який надає ці послуги за договором із НСЗУ.

Лікування можливо як амбулаторно, так і на умовах денного чи звичайного стаціонару — залежно від призначень лікаря.



