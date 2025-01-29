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Медичну мережу “Добробут” очолив Сергій Орел партнерський матеріал

На посаді генерального директора Медичної мережі “Добробут” Вадима Шекмана змінив Сергій Орел, який раніше обіймав посади операційного директора багатопрофільної лікарні “Добробут” на Бажана та директора з розвитку мережі.

Медичну мережу “Добробут” очолив Сергій Орел
Сергій Орел
Фото: Добробут

Сергій має понад 20 років досвіду операційної діяльності та у керуванні проєктами. У “Добробуті” він успішно реалізував низку масштабних проєктів, серед яких Інноваційний центр кардіохірургії та судинної хірургії "Добробут" на проспекті Повітряних сил, 54, а також реконструкція багатопрофільної лікарні на Бажана (запуск та операційне управління).

Окрім того, Сергій має значний управлінський досвід в інших сферах, де керував командами до 3000 співробітників, займався угодами M&A (злиття та поглинання) та реновацією промислових об’єктів. 

Вадим Шекман, який очолював мережу з липня 2022 року, й надалі братиме участь у розвитку мережі та залишається частиною «Добробуту» як член Наглядової ради компанії. За час його керівництва медична мережа виросла, зміцнила позиції на ринку та зробила значний крок у розвитку. Завдяки досвіду та зусиллям Вадима Шекмана “Добробут” зміг встояти у найтяжчі часи та не припиняв свою роботу ані на день від початку повномасштабного вторгнення росії. 

“За час моєї роботи я мав за честь бути частиною неймовірної команди, яка щодня працює на благо пацієнтів, змінює життя людей і робить нашу медичну мережу прикладом високих стандартів та професійності. Я залишаюся частиною компанії у новій ролі – як член Наглядової ради. Я впевнений, що команда “Добробуту” продовжить рухатися вперед, впроваджуючи інновації, надаючи якісні медичні послуги та залишаючись тими, на кого можна покластися в найвідповідальніші моменти,” – коментує Вадим Шекман.

Сергій Орел відповідатиме за стратегічний розвиток компанії та посилення позицій на ринку. 

“Моє головне завдання на новій посаді — забезпечити системний та стабільний розвиток “Добробуту”. А також зберегти й вдосконалити високі стандарти якості медичних послуг, до яких звикли сотні тисяч пацієнтів, що довірили нам своє здоров'я. У наших планах – посилення позицій компанії на ринку та в галузі, запуск нових медичних напрямів та послуг, а згодом – вихід на національний рівень. Впевнений, що з такою потужною командою нам все вдасться. Далі буде!”, – зазначив Сергій Орел.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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