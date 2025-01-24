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“Добробут” і “Охматдит” об’єдналися заради здоров’я дітей Партнерський матеріал

Медична мережа “Добробут” і Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” підписали Меморандум про співпрацю, мета якої — об’єднати зусилля приватної і державної медицини для підвищення якості надання меддопомоги дітям. Це перший приклад партнерства приватного та комунального медичних закладів в Україні.

“Добробут” і “Охматдит” об’єдналися заради здоров’я дітей
Підписання меморандуму між Добробутом та Охматдитом
Фото: Добробут

Лікарі “Добробуту” та “Охматдиту” обмінюватимуться досвідом та експертизою, а пацієнти зможуть отримувати більш широкий спектр допомоги. 

Співпраця медичної мережі з найбільшою дитячою лікарнею в Україні тривала і раніше, зокрема, “Добробут” допоміг пацієнтам “Охматдиту” після ракетної атаки в липні 2024 року.

“Ми зафіксували нашу давню взаємодію меморандумом, щоб ще більше доповнювати та підсилювати експертизу одне одного. Наприклад, ми надаємо Охматдиту в оренду обладнання, яке є в нас і немає в них. А наших пацієнтів ми направляємо до фахівців Охматдиту на послуги, які ми не можемо надати, наприклад, неонатальний скринінг, діаліз, дитяча нейрохірургія. Виграють від такої синергії насамперед діти, адже вони отримуватимуть своєчасну та необхідну допомогу”, — зазначила Олександра Машкевич, головний медичний директор “Добробуту”.

“Ми високо цінуємо нашу співпрацю з медичною мережею “Добробут”, і раді, що наша взаємодія виходить на новий рівень. Це партнерство не тільки підвищить якість медичних послуг для пацієнтів, а й допоможе ефективніше використовувати ресурси обох лікувальних закладів. Разом ми зможемо швидше реагувати на потреби дітей і надавати їм найкращу допомогу. Сподіваємося, що наша співпраця стане прикладом для інших медичних установ”, — прокоментував Олександр Урін, в.о. генерального директора «Охматдит». 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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