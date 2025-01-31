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МОЗ хоче зобовʼязати аптеки пропонувати спочатку найдешевший препарат з асортименту

МОЗ пропонує визначати найнижчу ціну на ліки через індикацію.

МОЗ хоче зобовʼязати аптеки пропонувати спочатку найдешевший препарат з асортименту
Замовлення ліків онлайн в аптеці
Фото: Freepik

Міністерство охорони здоровʼя пропонує зобовʼязати аптеки пропонувати клієнтам насамперед найдешевший препарат з наявного у них асортименту.

Про це в телеефірі сказав заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов, пише Укрінформ.

"Пропонуємо зобов'язати аптеки мати завжди в наявності найдешевший лікарський засіб і в першу чергу його пропонувати пацієнту, коли він звертається до фармацевта безпосередньо", – сказав Адаманов.

Як це має запрацювати: є система електронних закупівель Prozorro, в якій існує електронний каталог, за яким вже декілька років лікарні купують ліки.

МОЗ бачить, що лікарні купують ліки набагато дешевше, ніж вони коштують в роздрібній торгівлі.

За новими правилами, коли вони запрацюють, усі аптеки, які продають ліки з Національного переліку, будуть зобов’язані мати у своєму асортименті препарат з найнижчою ціною, визначеною через запити пропозицій у «Прозорро Маркет». 

Міністерство запропонувало профільному комітету Ради розглянути використання електронного каталогу для визначення індикативної ціни, наприклад, раз на рік або 2 рази на рік. “Аптечна мережа оголошує процедуру запиту пропозицій. Всі виробники, постачальники пропонують свої ціни на лікарські засоби", - пояснив Адаманов. Це має стосуватися як імпортних лікарських засобів, так і українських.

LB.ua з‘ясовує деталі, як все має запрацювати на практиці у разі ухвалення. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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