МОЗ хоче зобовʼязати аптеки пропонувати спочатку найдешевший препарат з асортименту

Міністерство охорони здоровʼя пропонує зобовʼязати аптеки пропонувати клієнтам насамперед найдешевший препарат з наявного у них асортименту.

Про це в телеефірі сказав заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов, пише Укрінформ.

"Пропонуємо зобов'язати аптеки мати завжди в наявності найдешевший лікарський засіб і в першу чергу його пропонувати пацієнту, коли він звертається до фармацевта безпосередньо", – сказав Адаманов.

Як це має запрацювати: є система електронних закупівель Prozorro, в якій існує електронний каталог, за яким вже декілька років лікарні купують ліки.

МОЗ бачить, що лікарні купують ліки набагато дешевше, ніж вони коштують в роздрібній торгівлі.

За новими правилами, коли вони запрацюють, усі аптеки, які продають ліки з Національного переліку, будуть зобов’язані мати у своєму асортименті препарат з найнижчою ціною, визначеною через запити пропозицій у «Прозорро Маркет».

Міністерство запропонувало профільному комітету Ради розглянути використання електронного каталогу для визначення індикативної ціни, наприклад, раз на рік або 2 рази на рік. “Аптечна мережа оголошує процедуру запиту пропозицій. Всі виробники, постачальники пропонують свої ціни на лікарські засоби", - пояснив Адаманов. Це має стосуватися як імпортних лікарських засобів, так і українських.

LB.ua з‘ясовує деталі, як все має запрацювати на практиці у разі ухвалення.