“Держава не знає реальної потреби лікарів і пацієнтів в лабораторній діагностиці”, – Сінево про досвід аналізів за держкошт

Лікарі призначали пацієнтам тести, які не повинні були бути призначеними.

Держава не знає і не розуміє реальної потреби лікарів і пацієнтів в лабораторній діагностиці.

Про це, коментуючи співпрацю мережі “Сінево” з державою в 2024 році, сказав під час пресконференції в "Інтерфакс-Україна" заступник гендиректора медичної лабораторії Микола Скавронський.

“Сінево” почали працювати в програмі медичних гарантій, в межах якої українці могли отримати там безоплатно аналізи за направленням своїх лікарів.

За словами Скавронського, їхня співпраця з НСЗУ виявила, що в Україні існує “гігантський нереалізований попит на лабораторну діагностику”.

Адже тільки в березні минулого року мережа зробила за держкошт майже 730 тисяч тестів для 72 тисяч людей. І з цих людей дві третини – нові люди.

"Ми просили НСЗУ виокремити лабораторний пакет, який буде прозорий і зрозумілий, де буде зрозуміло, які тести і, головне, які лікарі можуть їх призначати і в якій кількості. Бо виявилося, що не існує взагалі ніяких обмежень, лікарі призначали тести, які не повинні були бути призначеними", - сказав він.

Наприклад, одним з найзатребувашіних тестів за рахунок бюджету в 2024 році стали аналізи на вітамін "D", яких лабораторія зробила близько 100 тисяч: "Не думаю, що Україна наскільки багата держава, щоб за кошти платників податків в таких обсягах покривати аналізи на вітамін D. Але лікарі їх виписують".