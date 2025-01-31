Верховний трафік: сайт Верховної Ради — у трійці світових лідерів

Попри повномасштабну війну Росії проти України, обмеження воєнного стану, систематичні проблеми з електрикою та низкою інших проблем, сайт Верховної Ради зберігає лідерські позиції за кількістю переглядів серед інших сайтів парламентів світу. Рух ЧЕСНО фіксує це ще з 2016 року, з року в рік змінюється лише місце України у трійці країн, на що впливає низка об’єктивних внутрішніх і зовнішніх факторів. Примітно, що сайт російської Думи із показником 1,7 млн переглядів за грудень 2024 року не потрапив навіть до топ 10 країн.

За аналізом трафіку сайту ВРУ за останній місяць 2024 року ми чітко бачимо тенденції життя країни в умовах повномасштабної війни та воєнного стану — за пошуковими запитами, найбільш відвідуваними сторінками, джерелами трафіку та географією аудиторії.

Сайт Верховної Ради увійшов у топ 3 серед усіх сайтів парламентів світу за кількістю переглядів на місяць. У грудні 2024 року він посів третє місце з понад 7,5 мільйона переглядів. На другому місці — сайт парламенту Великобританії (7,8 мільйона переглядів), на першому — сайт Конгресу США (8,07 мільйона переглядів).

Фото: ЧЕСНО

Понад 94% аудиторії сайту Верховної Ради — користувачі з України, аналогічною була ситуація і в минулі роки. Це очевидно, і в інших парламентах світу тенденція аналогічна, адже насамперед на їхні сайти заходять громадяни цих країн.

Крім аудиторії з України на сайт ВРУ заходять з Німеччини, Польщі, Нідерландів та США. Ця географія аудиторії сайту ВРУ також має своє пояснення: після повномасштабного вторгнення Росії значна кількість українців виїхали до країн Європи, але продовжують цікавитись українським законодавством.

Фото: Скриншот SimilarWeb Географія аудиторії сайту ВРУ

Рух ЧЕСНО проаналізував відкриті дані відвідуваності сайтів парламентів усіх країн-членів ООН. Для цього ми використали показники платформи SimilarWeb, які аналізували також у 2016, 2018, 2021, 2022 та 2023 роках.

Щоб уточнити відкриті дані відвідуваності сайту ВРУ, Рух ЧЕСНО отримав додатково дані Google Analytics від керівника Управління комп’ютеризованих систем Апарату ВР Олексія Сидоренка.

Тенденції 2024 року

З усіх сайтів парламентів ми відібрали топ 10 країн із найвищими показниками за такими критеріями: відвідуваність, тривалість і глибина перегляду та відсоток відмов. А у країнах із двопалатним парламентом аналізували дані і верхньої, і нижньої палати.

Фото: ЧЕСНО Сайти парламентів з найвищими показниками

Довідково.

Відвідування / сеанс — група взаємодій, які відбуваються на сайті протягом певного періоду часу.

Тривалість перегляду — час, протягом якого користувач переглядає сторінку або набір сторінок.

Глибина перегляду — кількість сторінок, яку в середньому переглядає один відвідувач.

Показник відмов — відсоток відвідувачів, які залишили сайт просто зі сторінки входу або ж переглянули не більше ніж одну сторінку сайту.

Фото: ЧЕСНО Статистичні показники сайтів

Перегляди сайту Верховної Ради протягом останніх років не особливо змінились і тримаються на рівні понад 7 мільйонів переглядів на місяць, окрім падіння у грудні 2021 року до рівня 5,4 мільйона.

Фото: ЧЕСНО Перегляд сайтів по роках

Сайт Верховної Ради найбільш відвідуваний серед сайтів усіх інших державних органів України. І це логічно, адже на ньому зосереджено величезний масив законодавства та іншої інформації, якою регулярно послуговуються в роботі люди низки професій. Саме таку тенденцію відображає трафік сайту протягом місяця: регулярні пікові відвідування сайту Ради в перші дні тижня та падіння у вихідні.

Фото: Скриншот SimilarWeb Динаміка відвідувань сайту ВРУ протягом грудня 2024 року, а також показники сайтів інших держорганів

Аудиторія

Основна аудиторія сайту ВРУ — це користувачі найбільших українських обласних центрів, зокрема Київ, Львів, Дніпро. Водночас бачимо, що досі не зросла аудиторія сайту ВРУ у Харкові та Одесі, яка була серед основної до повномасштабного вторгнення.

Фото: Скриншот Google Analytics Географія української аудиторії сайту ВРУ

Користувачі сайту українського парламенту, як і раніше, найчастіше відвідують сторінки, на яких викладені кодекси, зокрема цивільний та кримінально-процесуальний. Крім того, серед лідерів за переглядами закони та нормативні акти, які наразі є вкрай актуальними для українців: “Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ” (№ 402), “Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період” (№ 560), “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов'язок і військову службу” тощо.

Показово, що серед найбільш відвідуваних сторінок сайту ВРУ, а також пошукових запитів, як і в минулому році є “Рада онлайн”. Це свідчить про значний запит суспільства на відеотрансляцію з парламенту.

Як і в минулі роки, серед джерел трафіку сайту ВРУ на першому місці є органічний пошуковий трафік (через пошукові запити користувачів — 67%), на другому — прямий (користувач заходить на сайт через написання адреси в браузері — 26%), на третьому — реферальний (користувачі потрапляють на сайт ВРУ зі сторонніх сайтів — 5%) і лише на четвертому місці — соціальний (перехід користувачів із соціальних мереж — 1%).

Серед джерел соціального трафіку в 2024 році перше місце зберігає відеоплатформа YouTube (49%), яка випередила інші соціальні мережі за переходами на сайт ВРУ після 2022 року. Раніше тут лідирував Facebook, який зараз змістився на друге місце, на третій позиції залишається Telegram. Натомість місце “ВКонтакте”, який ще був у цьому переліку в 2022 році, посів WhatsApp (5,6%).

Фото: Скриншот SimilarWeb Джерела соціального трафіку сайту ВРУ в грудні 2024 року

Найбільш поширеними запитами на сайті Верховної Ради у грудні 2024 року були "ЦПК", "КПК", “Конституція України”, “Податковий кодекс” та “КУПаП”.

Також у 2024 році частково змінився реферальний трафік, найбільше посилань і переходів на сайт ВРУ відбувалося із сайту безоплатної правової допомоги WikiLegalAid (14%), далі йде “Вікіпедія” (5%), гід з державних послуг "Дія" (4%) та сайт медіа Міністерства оборони України АрміяINFORM (2%).

Секрет ефективності

Рух ЧЕСНО вже писав у минулі роки, що секретом великої відвідуваності сайту Верховної Ради, серед іншого, є те, що він виконує своє головне призначення — слугує джерелом унікальної інформації для громадян, яку вони регулярно шукають і використовують.

Пошуковий трафік сайту ВРУ, який є основним, має досить просте пояснення — більшість користувачів переходять туди після пошукових запитів щодо кодифікованого українського законодавства. Через те, що Конституція, кодекси, закони та інші нормативні акти розміщені на сайті Ради в зручному для пошукових систем текстовому форматі, вони найперше видають сайт ВРУ на запит користувача. В інших країнах закони не завжди можуть бути розміщені на сайті парламенту, а якщо й розміщені, то не в машиночитних форматах, а, наприклад, у форматі PDF.

Вебаналітики підкреслюють: багаторічне домінування пошукового трафіку на сайті ВРУ свідчить про те, що Google цінує цей сайт. Пошуковики люблять і довіряють сайтам, що розташовані в доменній зоні державних організацій (.gov) або освітніх організацій (.edu). Крім того, пошуковики звертають увагу на вік домену, а сайту Ради вже понад 20 років.

Під час аналізу сайтів інших парламентів світу видно, що в багатьох країнах сайти парламентів виглядають досить спрощеними, довго завантажуються, мають просту структуру, в деяких розроблені на шаблонних платформах або взагалі не працюють.

Натомість сайт Верховної Ради виглядає одним із найкращих. Він стабільно працює, його сторінки швидко вантажаться навіть в умовах повномасштабної війни, повітряних тривог і блекаутів, сайт українського парламенту інтуїтивно зручний користувачу, має сучасний і адаптивний дизайн та мобільні додатки.