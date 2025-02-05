Головне за середу, 5 лютого: обмін полоненими, 80 боєзіткнень, теракти в ТЦК

Бойові дії на Донеччині, 80 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ракетний удар по Одесі. Яким запам’ятається 1078-й день повномасштабної війни.

Сьогодні із російського полону вдалося повернули 150 українських оборонців.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", – написав глава держави.

Деякі з військових перебували в полоні понад два роки.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 лютого відбулося 80 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку (20 боєзіткнень).

На Лиманському напрямку ворог 11 разів атакував в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 лютого – в новині.

Увечері 5 лютого російська армія атакувала Одеський район ракетою. Унаслідок влучання загинули люди, інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані в лікарні", — ідеться у повідомленні. Обидва чоловіки випадково проходили поруч із будинком, куди влучила ракета.

Кількість жертв внаслідок російського удару по Ізюму зросла до шести: в лікарні помер чоловік 61 року.

Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що однією з жертв була вагітна жінка. Поранені ще близько 50 людей, серед них – діти. Це хлопчик 6 років, дівчинка – 14 років і дівчинка 16 років. 14-річна потерпіла станом на учора була в важкому стані.

Більшість потерпілих – працівники Служби в справах дітей, податкової, відділу виконавчої служби, медичного коледжу.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох підозрюваних у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині.

Як повідомляє СБУ, у такий спосіб російські спецслужби намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців.

За результатами комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці впродовж доби затримали всіх учасників агентурної групи.

Подробиці – в новині.

У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомили в Нацполіції області.

За уточненими даними, загинув чоловік, який приніс вибухівку. Мер міста Іван Повітко в ефірі телемарафону повідомив, що поранення отримали ще четверо людей, пише УП.

Подробиці – в новині.

Служба безпеки задокументувала злочини окупантів, які організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого цього року, використавши «втемну» завербованого агента.

Як зазначає СБУ, його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як «зайвого» свідка теракту проти Сил оборони. За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання.

Докладніше – в новині.

Правоохоронці встановили 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів Укрзалізниці, а також встановлювали саморобні вибухівки, влаштовуючи теракти із посяганням на життя військових і поліцейських.

Як повідомили у СБУ та Нацполіції, про це йшлося на спільному брифінгу заступника голови Служби безпеки Сергія Андрущенка та начальника Національної поліції Івана Вигівського.

За словами Андрущенка, затримання злочинців відбувається буквально "по гарячих слідах" у режимі 24/7.

Більше інформації – в новині.

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог має відвідати Україну 20 лютого, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента України.

Спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.

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