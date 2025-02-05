До 10 років тюрми засудили колаборанта з Козачої Лопані, який став "керівником" при окупантах

Під час окупації селища зрадник добровільно співпрацював з ворогом та обійняв посаду "заступника голови ВЦА Харківської області".

На Харківщині до 10 років ув'язнення засудили 38-річного колаборанта з Козачої Лопані, який під час окупації селища добровільно співпрацював із загарбниками.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 38-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади в органах державної влади та/або місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги, в тому числі посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 15 років з конфіскацією майна", — ідеться у повідомленні відомства.

Фігурант народився у смоленській області РФ, проте ще давно переїхав до селища Козача Лопань, де займався підприємницькою діяльністю.

Прокурори довели, що під час захоплення збройними силами РФ населеного пункту він свідомо обрав для себе шлях співпраці з ворогом.

Чоловік добровільно обійняв посаду "заместителя главы ВГА Харьковской области". Представники РФ доручили йому займатись "питаннями економіки та фінансів".

Крім того, "посадовець" здійснював "надзор" за переміщенням людей по тимчасово окупованій території. Саме він видавав людям "пропуск на передвижение".

Враховуючи, що чоловік добре знав місцевих, він принципово не видавав дозвіл на виїзд особам, які не підтримували дії РФ, та тим, хто планував виїхати на територію України.

По селищу фігурант ходив у російській військовій формі та зі зброєю. Перед деокупацією ЗСУ населеного пункту він втік до РФ.

Судовий розгляд по кримінальному провадженню здійснювався за відсутності обвинуваченого (in absentia). Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку.