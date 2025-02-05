Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти тіньового флоту РФ і представників сфери культури РФ

Під санкціями опинилися музей-заповідник "Херсонес Таврійський", Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник, а також Центральний музей Тавриди.

5 лютого Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти Росії.

Тексти указів і перелік підсанкційних фізичних та юридичних осіб оприлюднили на сайті глави держави.

Обмежувальні заходи застосували загалом до 112 громадян РФ та Ірану. Серед них – російський музеєзнавець Михайло Піотровський, так званий «в.о. міністра культури Запорізької області» Роман Олексин, перший заступник міністра культури РФ Сергій Обривалін, заступник директора Департаменту державної охорони культурної спадщини Міністерства культури РФ Денис Проценко, «директор Херсонського краєзнавчого музею» Тетяна Шандра, «головний консультант управління культури Міністерства культури Запорізької області» Ольга Хромова та інші.

Санкції України торкнулися також Державного історико-археологічного музею-заповідника "Херсонес Таврійський", Східно-Кримського історико-культурного музею-заповідника, а також Центрального музею Тавриди.

Санкції щодо "тіньового флоту" РФ зачепили 56 громадян Росії і один Ірану, які є капітанами суден і задіяні в експорті російської нафти в обхід цінової стелі, передає "Інтерфакс-Україна".

Україна запровадила обмеження щодо капітанів тіньових танкерів "Liberty" Миколи Цоми, "Bolero" Григорія Мотайленка, "Cassiopeia" Олександра Юрпалова, "Callisto" Олександра Фількіна (всі ці танкери перебувають під санкціями США, Британії), капітана танкера "Moti" Євгена Безрукова (оператором суднає компанія Gatik Ship Management, один з найбільших судновласників тіньового флоту), капітана танкера Fjord Seal Ігора Кучерова (оператор - компанія Prominent Shipmanagement Limited (зареєстрована у Гонконгу), громадянина Ірану Алі Мохсені, капітана танкера Daksha, оператором якого є компанія Oceanlink Maritime DMCC (зареєстрована в ОАЕ).

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що санкційне рішення України будуть поширювати у юрисдикціях партнерів.