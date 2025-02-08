Партія прем’єра Моді перемогла на виборах в індійській столиці Делі

За даними Виборчої комісії Індії, партія “Бхаратія Джаната” (BJP) отримала 47 з 70 місць у законодавчих зборах міста.

Після 27 років партія прем'єр-міністра Нарендри Моді сформує уряд в індійській столиці Делі, здобувши вражаючу перемогу на виборах, пише BBC.

За даними Виборчої комісії Індії, партія “Бхаратія Джаната” (BJP) отримала 47 з 70 місць у законодавчих зборах міста, а решту 23 ‒ керівна партія “Аам Аадмі” (AAP).

Партія, яка отримає більше половини, тобто 35 місць, може сформувати уряд. “Розвиток перемагає, хороше управління тріумфує”, ‒ написав Моді на соцплатформі X.

Jana Shakti is paramount!



Development wins, good governance triumphs.



I bow to my dear sisters and brothers of Delhi for this resounding and historic mandate to @BJP4India. We are humbled and honoured to receive these blessings.



It is our guarantee that we will leave no… — Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2025

Вибори стали битвою престижу як BJP, так і для AAP, враховуючи символічне значення Делі як столиці країни. APP керувала містом, яке є федерально керованою територією, з 2013 року, і виборці підтримали сильну позицію політичної сили в галузі соціального забезпечення. Але нещодавно лідери AAP були втягнуті у корупційний скандал, звинувачення водночас вони заперечували.

“Для BJP гарантування безпеки Делі є чимось більшим, ніж просто успіх на виборах ‒ це знаменує важливий плацдарм у столиці країни після того, як партія була там поза владою з 1998 року”, ‒ зазначає BBC.

BJP, яка нещодавно досягла успіху на виборах в інших штатах, таких як Махараштра та Чхаттісгарх, направила ресурси на кампанію в Делі, в якій взяли участь Моді та міністр внутрішніх справ Аміт Шах.