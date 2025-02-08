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Партія прем’єра Моді перемогла на виборах в індійській столиці Делі

За даними Виборчої комісії Індії, партія “Бхаратія Джаната” (BJP) отримала 47 з 70 місць у законодавчих зборах міста.

Партія прем’єра Моді перемогла на виборах в індійській столиці Делі
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Після 27 років партія прем'єр-міністра Нарендри Моді сформує уряд в індійській столиці Делі, здобувши вражаючу перемогу на виборах, пише BBC.

За даними Виборчої комісії Індії, партія “Бхаратія Джаната” (BJP) отримала 47 з 70 місць у законодавчих зборах міста, а решту 23 ‒ керівна партія “Аам Аадмі” (AAP).

Партія, яка отримає більше половини, тобто 35 місць, може сформувати уряд. “Розвиток перемагає, хороше управління тріумфує”, ‒ написав Моді на соцплатформі X.

Вибори стали битвою престижу як BJP, так і для AAP, враховуючи символічне значення Делі як столиці країни. APP керувала містом, яке є федерально керованою територією, з 2013 року, і виборці підтримали сильну позицію політичної сили в галузі соціального забезпечення. Але нещодавно лідери AAP були втягнуті у корупційний скандал, звинувачення водночас вони заперечували.

“Для BJP гарантування безпеки Делі є чимось більшим, ніж просто успіх на виборах ‒ це знаменує важливий плацдарм у столиці країни після того, як партія була там поза владою з 1998 року”, ‒ зазначає BBC.

BJP, яка нещодавно досягла успіху на виборах в інших штатах, таких як Махараштра та Чхаттісгарх, направила ресурси на кампанію в Делі, в якій взяли участь Моді та міністр внутрішніх справ Аміт Шах.

  • Індійський національний конгрес, головна опозиційна партія на національному рівні, також брала участь у виборчих перегонах, але навряд чи отримає хоча б одне місце у столичній владі. Партія керувала Делі з 1998 по 2013 рік, але її відсторонили від влади через звинувачення у корупції, через які виборці натомість підтримали AAP. 
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