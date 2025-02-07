Reuters: ЄС шукає шляхи збільшення витрат на оборону

Уряди Європейського Союзу розглядають ширше трактувати терміну "інвестиції в оборону", що дозволить збільшити витрати країн ЄС на оборону без фінансового покарання з боку самого блоку.

Про це повідомляє Reuters з посиланнях на джерела.

Поштовх до розширення видатків на оборону з’явився на тлі довгостроковості війни Росії в Україні, а президент США Дональд Трамп посилює тиск щодо збільшення європейських військових витрат, які перевищують 2% ВВП.

У документі, підготовленому Польщею, яка головує в ЄС і визначає порядок денний для роботи блоку, стверджується, що поточне тлумачення "інвестицій в оборону" лише як військову техніку, як-от танки чи літаки, є надто вузькими.

"Зважаючи на виклики безпеці, тлумачення збільшення інвестицій в оборону має бути широким. Воно повинно включати не лише закупівлю військового обладнання, але й капітальну підтримку заводів із виробництва зброї та боєприпасів з метою нарощування обороноздатності", — йдеться у тексті документу.

У ньому також згадуються інвестиції в інфраструктуру, що використовується армією, а також інфраструктуру, яка використовується як для цивільних, так і для військових цілей, наприклад, будівництво укриттів у житлових будинках або витрати на цивільну оборону. Ці категорії мають бути визначені як "інвестиції в оборону".

Нині фіскальні та боргові правила ЄС обмежують дефіцит країн до 3% ВВП, а борг – до 60% ВВП.

Проте нове трактування дозволить державам-членам Євросоюзу, які перевищать цю межу дефіциту в 3%, уникнути дисциплінарних санкцій, якщо це перевищення пов’язане з витратами на оборону.

Офіційні особи заявили, що в ході дискусії щодо збільшення витрат на оборону без порушення лімітів ЄС на запозичення була ідея використання "національних положень про вихід", які дозволять урядам звертатися до Європейської комісії з проханням призупинити ліміти запозичень через серйозний економічний спад або зовнішні фактори поза контролем відповідного уряду.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в понеділок після зустрічі з лідерами ЄС щодо фінансування оборони, що вона готова використати повну гнучкість бюджетних правил ЄС, яка називається Пакт стабільності та зростання, щоб дозволити значне збільшення витрат на оборону.