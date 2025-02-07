ЗМІ: Пропозицію Білого дому федеральним працівникам про 8 місяців “оплачуваної відставки” оскаржують у суді

Окружний суддя США Джордж О’Тул у штаті Массачусетс призначив на понеділок слухання щодо видачі тимчасового заборонного припису, який заблокує програму.

Адміністрація президента США Дональда Трампа встановила крайній термін до кінця 6 лютого для федеральних службовців, щоб вирішити, чи приймати так звану пропозицію Білого дому “про викуп” чи “програму відкладеної відставки”, однак суддя призупинив дедлайн, пише The Wall Street Journal.

Адміністрація президента дала федеральним працівникам вибір: повернутися на роботу на повний робочий день або звільнитися й отримувати зарплату протягом наступних восьми місяців. Управління персоналом повідомило федеральним працівникам, що вони мають до 6 лютого вирішити, як діяти далі. “Якщо вони підуть у відставку, вони продовжать отримувати всю заробітну плату без необхідності працювати особисто до 30 вересня”, ‒ зазначає видання.

Але у Трампа чітко дали зрозуміти, що навіть ті державні службовці, які залишаться на посаді, можуть зрештою втратити роботу, оскільки президент працює над програмою скороченням федерального уряду.

Як зазначає Reuters, такі “фінансові стимули” запропонували 2 мільйонам цивільних федеральних працівників, які працюють повний робочий день. Окрім того, обов’язки працівників можуть скоротити або скасувати.

Однак окружний суддя США Джордж О’Тул у штаті Массачусетс призначив на понеділок слухання щодо видачі тимчасового заборонного припису, який заблокує програму на час судового розгляду щодо оскарження пропозиції.

До продовження терміну суддею понад 40 000 федеральних службовців заявили, що підуть у відставку відповідно до угоди.

У Білому домі підкреслюють, що розглядають можливість переміщення деяких державних установ і скорочення штату агентств шляхом реструктуризації, відпусток і рекласифікації співробітників, які унаслідок матимуть менше гарантій збереження роботи.

Управління кадрового менеджменту опублікувало електронний лист із заголовком “Роздоріжжя”. Цю тему використав Ілон Маск у листопаді 2022 року, коли купив Twitter (тепер X). Мільярдер дав вибір працівникам: або працювати понаднормово з високою інтенсивністю, або залишити компанію. Маск зараз працює з Трампом над оптимізацією федерального уряду через так званий Департамент ефективності уряду, або DOGE.

Офіційні особи Білого дому підрахували, що нові вимоги до перебування на посаді змусять 5%-10% федеральних службовців звільнитися. За їхніми словами, це може призвести до 100 мільярдів доларів щорічної економії.