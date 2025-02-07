Стефанчук: 37 депутатів поїхали до США, і всі - за власні кошти

Спікер парламенту зазначив, що парламентарі будуть "системно працювати з сенаторами для налагодження стосунків".

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що з візитом до Сполучених Штатів Америки поїхали 37 депутатів і за власні кошти.

Про це він розповів у кулуарах конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", - передає "Радіо Свобода".

"Перед Україною стоїть дуже важлива задача – перезавантажити наші відносини з США. І ми робимо це системно на всіх рівнях, в тому числі на рівні відновлення стосунків з Конгресом США. Саме тому велика делегація – здається, 37 людей – яку половина складає опозиція, а половина – монобільшість, щоб системно працювати з сенаторами для налагодження стосунків", – сказав Стефанчук.

За його словами, всі депутати перебувають там "не за державні кошти, а поїхали власним коштом".

Виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану

У січні Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану. Зокрема, постановою №69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації і на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Президент Володимир Зеленський критикував виїзди депутатів і високопосадовців за кордон без належних на те підстав. У зверненні 27 липня, після новини щодо відпочинку нардепа Юрія Арістова на Мальдівах, він заявив, що "кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине".

Нещодавно президент знову розкритикував "постійні" закордонні відрядження депутатів. При цьому він зазначив, що "дуже задоволений" роботою парламенту, "але, на жаль, парламент не кожного дня працює".