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Bloomberg: вперше з 2022-го Австралія могла направити до Європи партію зрідженого газу

Судно "Elisa Ardea", яке нещодавно пришвартувалося на проєкті Wheatstone LNG на заході Австралії, сигналізувало наступним місцем призначення порт у Франції.

Bloomberg: вперше з 2022-го Австралія могла направити до Європи партію зрідженого газу
Cудно "Elisa Ardea"
Фото: maritimeoptima.com

Вперше з 2022 року Австралія могла направити до Європи партію зрідженого природного газу, пише Bloomberg, зазначаючи що це рідкісний крок, який наголошує на потребі регіону у збільшенні постачань газу морем для поповнення втрати російського трубопровідного палива.

Згідно з даними відстеження суден, "Elisa Ardea", яке нещодавно пришвартувалося на проєкті Wheatstone LNG на заході Австралії, сигналізувало, що порт Дюнкерк у Франції є його наступним місцем призначення.

Водночас журналісти підкреслюють, що осадка судна, яку екіпаж реєструє вручну, не змінилася після виходу з Уітстоуна, тобто корабель може і не перевозити газ. Також немає гарантії, що судно завершить довгу подорож до Франції.

За даними Bloomberg, востаннє Європа отримувала СПГ з Австралії у листопаді 2022 року після того, як ціни рекордно зросли через вторгнення Росії в Україну. Згідно з даними судноплавства, Австралія відправила весь свій запас зрідженого газу до Азії минулого року.

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  • Європа все більше покладається на свою здатність залучати СПГ після втрати російського газу, оскільки вона виснажує свій газ у сховищах. Похолодання сприяло швидшому використанню газу. Якщо взимку обсяги сховищ будуть значно вичерпані, влітку Європа може зіткнутися з підвищенням цін на газ для оплати відновлення запасів.
  • Торік Європа закупила в Росії рекордну кількість зрідженого природного газу – попри зусилля відмовитися від палива, щоб не фінансувати воєнну машину. За даними аналітиків Rystad Energy, у 2024 в європейських портах пришвартувалися кораблі зі 17,8 млн тонн ультрахолодного російського газу, що на понад 2 млн тонн більше, ніж роком раніше
  • Тим часом танкери, що перевозять зріджений газ, змінюють курс в Атлантиці та прямують до Європи, оскільки вантажовласники прагнуть отримати прибуток від удару по ринку через припинення транзиту російського газу територією України.
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