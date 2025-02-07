Bloomberg: вперше з 2022-го Австралія могла направити до Європи партію зрідженого газу

Судно "Elisa Ardea", яке нещодавно пришвартувалося на проєкті Wheatstone LNG на заході Австралії, сигналізувало наступним місцем призначення порт у Франції.

Вперше з 2022 року Австралія могла направити до Європи партію зрідженого природного газу, пише Bloomberg, зазначаючи що це рідкісний крок, який наголошує на потребі регіону у збільшенні постачань газу морем для поповнення втрати російського трубопровідного палива.

Згідно з даними відстеження суден, "Elisa Ardea", яке нещодавно пришвартувалося на проєкті Wheatstone LNG на заході Австралії, сигналізувало, що порт Дюнкерк у Франції є його наступним місцем призначення.

Водночас журналісти підкреслюють, що осадка судна, яку екіпаж реєструє вручну, не змінилася після виходу з Уітстоуна, тобто корабель може і не перевозити газ. Також немає гарантії, що судно завершить довгу подорож до Франції.

За даними Bloomberg, востаннє Європа отримувала СПГ з Австралії у листопаді 2022 року після того, як ціни рекордно зросли через вторгнення Росії в Україну. Згідно з даними судноплавства, Австралія відправила весь свій запас зрідженого газу до Азії минулого року.