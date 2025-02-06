Парламент Австралії передбачив мінімальний термін ув’язнення за публічне нацистське вітання

Як і в інших частинах світу, останніми місяцями в країні спостерігається сплеск нападів на синагоги, будівлі та автомобілі членів єврейської громади.

Парламент Австралії ухвалив поправку до закону про боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті, яка розширює захист певних груп, пише DW.

Нові норми передбачають мінімальне ув’язнення за терористичні злочини та демонстрацію символів ненависті, як от нацистська свастика.

Обов’язкові мінімальні покарання коливаються від 12 місяців ув’язнення за менш серйозні злочини, наприклад, публічне нацистське вітання, до шести років для осіб, визнаних винними в тероризмі.

Закон про злочини на ґрунті ненависті містить заборону на погрози силою або насильство проти людей на основі раси, релігії, інвалідності, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

В Австралії зростають прояви антисемітизму

Як і в інших частинах світу, останніми місяцями в країні спостерігається сплеск нападів на синагоги, будівлі та автомобілі членів єврейської громади. Серед них – підпал синагоги в Мельбурні в грудні та виявлення каравану, навантаженого вибухівкою зі списком єврейських цілей у Сіднеї.

“Ми хочемо, щоб людей, які проводять антисемітську діяльність, спіймали, щоб їм висунули обвинувачення та їх притягнули до кримінальної відповідальності. Це мій пріоритет”, ‒ заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе журналістам після ухвалення закону в четвер.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Тоні Берк заявив, що законодавчі зміни стали “найжорсткішими законами, які колись приймала Австралія проти злочинів на ґрунті ненависті”.

Обов'язкове винесення вироків в Австралії зазнало різкої критики за невідповідні наслідки для корінного населення та молоді. Лейбористський уряд Альбанезе традиційно виступає проти них, але сьогодні проголосував за законопроєкт. На Альбанезе, якого в найближчі кілька місяців чекають федеральні вибори, все більше тиснуть, вимагаючи вирішення проблеми антисемітизму.