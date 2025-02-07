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Міжнародний кримінальний суд засуджує санкції США та обіцяє продовжувати “забезпечувати справедливість”

У МКС заявили, що судова установа “твердо стоїть” на боці свого персоналу, а наказ спрямований на те, щоб завдати шкоди його “незалежній та неупередженій” роботі.

Міжнародний кримінальний суд засуджує санкції США та обіцяє продовжувати “забезпечувати справедливість”
Фото: facebook.com/InternationalCriminalCourt

Міжнародний кримінальний суд (МКС) пообіцяв продовжити свою судову роботу після того, як президент США Дональд Трамп підписав наказ про запровадження санкцій щодо його співробітників, пише BBC.

У МКС заявили, що судова установа “твердо стоїть” на боці свого персоналу, а наказ спрямований на те, щоб завдати шкоди його “незалежній та неупередженій” роботі.

Трамп звинувачує суд у “незаконних і необґрунтованих діях” після того, як МКС видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу щодо можливих воєнних злочинів у Смузі Гази, які Ізраїль заперечує. МКС також видав ордер на арешт командира палестинського ісламістського терористичного угруповання ХАМАС.

У заяві суду йдеться: “МКС засуджує видання Сполученими Штатами указу, спрямованого на запровадження санкцій проти його посадових осіб та заподіяння шкоди його незалежній та неупередженій судовій роботі”.

“Суд… зобов'язується продовжувати забезпечувати правосуддя та надію мільйонам безневинних жертв звірств у всьому світі в усіх ситуаціях, з якими він стикається", ‒ додали у МКС.

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  • МКС є всесвітнім судом з повноваженнями порушувати судові переслідування за такими злочинами як геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Держави стають учасниками МКС, а злочини, скоєні їх громадянами або на їх території ‒ підсудними йому, за фактом ратифікації Римського статуту. США та Ізраїль не є його членами, заявляючи що сама ідея суду обмежує суверенітет держав і дає йому невизначено широкі компетенції.
  • В останні роки МКС також видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні, лідерів Талібану за переслідування афганських дівчаток і жінок та військового лідера М'янми за злочини проти мусульман Рохінджа.
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