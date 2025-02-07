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АТЕШ: росіяни перекидають сили ППО з Криму вглиб Росії

У результаті вразливими залишаються аеродроми, військові склади та Керченський міст.

АТЕШ: росіяни перекидають сили ППО з Криму вглиб Росії
Фото: encyclopaedia.bid

Командування ЗС РФ почало виводити окремі зенітно-ракетні підрозділи з Криму вглиб Росії. 

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ". 

Російське командування передислоковує установки 31-ї дивізії ППО.

"Це рішення продиктоване не лише ударами Сил оборони України по нафтобазах та військовій інфраструктурі, а й громадським тиском у Росії. Їм доводиться ризикувати, оскільки втрати нафтобаз та логістичних вузлів у Росії вже досягають критичної позначки. Путінський режим може втратити можливість ефективно постачати свої війська паливом, що неминуче позначиться на їхній боєздатності на фронті", — ідеться у повідомленні.

Атаки українських далекобійних дронів демонструють, що путінський режим нездатний захистити військові об'єкти у Бєлгородській, Курській, Воронезькій областях та інших регіонах Росії, стверджують агенти руху "Атеш". 

Росіяни змушені відвести частину військ, в результаті вразливими залишаються аеродроми, військові склади та Керченський міст.

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