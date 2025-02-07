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На Дніпропетровщині шістьох “авторитетів” підозрюють в організації “сходок” в слідчих ізоляторах Кривого Рогу та Дніпра

Серед підозрюваних – так званий “смотрящий” за Кривим Рогом.

На Дніпропетровщині шістьох “авторитетів” підозрюють в організації “сходок” в слідчих ізоляторах Кривого Рогу та Дніпра
Фото: прокуратура

Шістьом особам повідомлено про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу, організації і участі у злочинних зібраннях – “сходках”, а також зверненні за застосуванням злочинного впливу, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані, серед яких “права рука” так званого “злодія у законі”, “смотрящий” за Кривим Рогом, а також особи, що контролювали кримінальні процеси в слідчих ізоляторах Кривого Рогу та Дніпра, поширювали злочинний вплив на території області.

Фігуранти організовували через засоби зв’язку “сходки” в СІЗО Кривого Рогу та Дніпра, де вирішували конфлікти, визначали статус учасників у кримінальному середовищі та розподіляли сфери впливу.

Також встановлено факти звернення підозрюваних до “злодіїв у законі” – громадян РФ. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру (ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2 КК України).

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Під час санкціонованих обшуків у Дніпропетровській і Запорізькій областях та Києві правоохоронці вилучили значні суми готівки, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, наркотики та обладнання для їх виготовлення, боєприпаси та автомобілі.

Двох підозрюваних затримано відповідно до ст. 208 КПК України, їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Інші фігуранти вже перебувають під вартою за раніше вчинені злочини.

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