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Викрито 13 працівників кол-центрів, які вимагали гроші у пенсіонерів під виглядом продажу БАДів

Шахраї надсилали людям під виглядом ліків посилки з біодобавками, які ті не замовляли. Після цього телефонували потерпілим і, представляючись працівниками органів державної влади чи медичними працівниками, вимагали оплатити товар за завищеною в рази ціною.

Викрито 13 працівників кол-центрів, які вимагали гроші у пенсіонерів під виглядом продажу БАДів
Фото: прокуратура

Викрито і повідомлено про підозру 13 працівникам шахрайських кол-центрів, передає Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, жителі Дніпропетровщини організували  на території кількох областей діяльність кол-центрів, які займалися вимаганням грошей у літніх людей. 

Учасники злочинної організації, серед яких були неповнолітні, упродовж 2023-2024 років надсилали їм під виглядом ліків посилки з біо–добавками, які ті не замовляли. 

Після цього телефонували потерпілим і, представляючись працівниками органів державної влади чи медичними працівниками, вимагали оплатити товар за завищеною в рази ціною.

У разі відмови потерпілих забирати посилки, підозрювані під виглядом працівників державної виконавчої служби телефонували пенсіонерам та погрожували відкриттям кримінального провадження, штрафом, який значно перевищував вартість БАДів, конфіскацією майна або блокуванням пенсійної картки – єдиного джерела доходу. Вони здійснювали на потерпілих психологічний тиск, поки вони не перераховували гроші.

Переважна більшість потерпілих – це люди літнього віку, які через жорсткий психологічний тиск зазнали погіршення стану здоров’я. 

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За результатами санкціонованих обшуків на території Полтавської, Дніпропетровської, Харківської та Київської областей вилучено сотні упаковок дієтичних добавок, грошові кошти в різній валюті на загальну суму понад 300 тис доларів США, комп’ютерну техніку, телефони та накопичувачі, документацію, а також інструкції з алгоритмом дій учасників злочинної організації.

Дев’ятьох учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. 

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