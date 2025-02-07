Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча

Навіть якщо повернуться усі українці, які виїхали у зв'язку з війною, депопуляцію в Україні є неминучою. Про це директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова повідомила під час дискусії "Українське суспільство на четвертому році великої війни", організованої в межах проєкту "Нова країна" lb.ua та EFI Group.

Потенціал демографічного зростання повністю вичерпаний, чисельність населення можливо збільшити лише за рахунок мігрантів з інших країн. Лібанова не впевнена, що окремі особистості українського суспільства готові жити разом з населенням іншого способу життя і віросповідання.

За винятком Закарпатської і частини Одеської області, українці переважно не жили в поліетнічних суспільствах, додала науковиця.

"Інститут соціології академії наук з 92-го року веде моніторинг, і там завжди задавали питання: кого ви готові бачити в ролі своїх родичів, сусідів, колег і так далі? Перед початком війни, в 14-му році, було таке питання і я звернула увагу, що українці готові були бачити абсолютно поруч, в якості членів родини, українців за кордоном. Це говорить яскраво про нашу толерантність. Ми абсолютно не ксенофобна нація, але ми і не настільки толерантні, як європейці. Тому що цьому треба вчити", – сказала Лібанова.

Тому вона переконана, що українці не готові зараз жити поруч з великою кількістю абсолютно несхожих мігрантів – і це є проблемою.

Соціальний і військовий психолог Олег Покальчук під час дискусії звернув увагу, що депопуляція спостерігається не лише в Україні, а по всьому світу. Приріст населення є лише в деяких країнах Африки.