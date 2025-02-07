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Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча

Без мігрантів з інших країн збільшити кількість населення зараз неможливо. 

Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Елла Лібанова
Фото: Макс Требухов

Навіть якщо повернуться усі українці, які виїхали у зв'язку з війною, депопуляцію в Україні є неминучою. Про це директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова повідомила під час дискусії "Українське суспільство на четвертому році великої війни", організованої в межах проєкту "Нова країна" lb.ua та EFI Group. 

Потенціал демографічного зростання повністю вичерпаний, чисельність населення можливо збільшити лише за рахунок мігрантів з інших країн. Лібанова не впевнена, що окремі особистості українського суспільства готові жити разом з населенням іншого способу життя і віросповідання.

За винятком Закарпатської і частини Одеської області, українці переважно не жили в поліетнічних суспільствах, додала науковиця. 

"Інститут соціології академії наук з 92-го року веде моніторинг, і там завжди задавали питання: кого ви готові бачити в ролі своїх родичів, сусідів, колег і так далі? Перед початком війни, в 14-му році, було таке питання і я звернула увагу, що українці готові були бачити абсолютно поруч, в якості членів родини, українців за кордоном. Це говорить яскраво про нашу толерантність. Ми абсолютно не ксенофобна нація, але ми і не настільки толерантні, як європейці. Тому що цьому треба вчити", – сказала Лібанова.

Тому вона переконана, що українці не готові зараз жити поруч з великою кількістю абсолютно несхожих мігрантів – і це є проблемою. 

Соціальний і військовий психолог Олег Покальчук під час дискусії звернув увагу, що депопуляція спостерігається не лише в Україні, а по всьому світу. Приріст населення є лише в деяких країнах Африки. 

  • Станом на липень 2024-го, за даними, заснованими на показниках трьох українських операторів мобільного зв'язку, на вільній території України проживало 30 млн людей. За даними Євростату, станом на 30 листопада 2024-го в країнах ЄС перебували під тимчасовим захистом або зі статусом біженця 4,2 млн українців. Ще близько мільйона – в інших країнах. Ще є приблизно 3 млн так званих трудових мігрантів, багато з яких насправді отримали посвідки на проживання. Однак загалом кількість "трудових мігрантів" може сягати 9 млн.
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