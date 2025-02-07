Уночі сили ППО збили 81 російський "шахед" із 112

У ніч на 7 лютого Росія атакувала Україну 112-ма ударним безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово (РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

31 ворожий безпілотник-імітатор -локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина. Як повідомлялося, на Київщині після атаки російських дронів горів гараж.